The Protectors : qui est qui dans Star+ saison 2 Messi est-il là ?

ZWILLING All * Star Set de couteaux 2-pcs, Argent

Découvrez le duo le plus tranchant et élégant de ZWILLING ! Le set de couteaux de 2 pièces de la gamme ALL*STAR de ZWILLING, rendra le travail en cuisine encore plus facile et plus agréable. Le couteau d'office vous permet d'éplucher les fruits et légumes en un rien de temps, tandis que le couteau de chef est un véritable outil polyvalent qui coupe le poisson et la viande aussi facilement que les fruits et légumes. Rien d'étonnant à cela, puisque ces couteaux de cuisine sont le résultat de nos 290 années d'expérience dans la fabrication de couteaux. Le design a particulièrement été travaillé. Les logos premium, estampillé à la base de chaque couteau, sont disponibles en 6 coloris différents afin de trouver une place dans chaque cuisine comme l'argent élégant par exemple. Les lames sont tout aussi tranchantes que le design : la lame FRIODUR, durcie à froid, est à la fois particulièrement résistante à la corrosion, aux ébréchures et flexible. Elle est fabriquée dans un acier inoxydable spécialement formulé par ZWILLING et assure une expérience de coupe exceptionnelle. Grâce au manche ergonomique nouvellement conçu, les couteaux restent toujours confortablement en main - quelle que soit la technique de coupe que vous utilisez. L'emballage est un autre point fort de ce set : Spécialement conçu pour les couteaux de la gamme ALL*STAR de ZWILLING, il est totalement exempt de plastique et donc plus éco-responsable.