in

Étoile+

Article avec spoilers. La deuxième saison de « The Protectors » est arrivée sur Star+ il y a quelques heures, mais les fans attendent déjà la suite, découvrez si c’est possible.



©Étoile+Les protecteurs

Malgré le fait qu’elle soit sortie il y a quelques heures à peine, la deuxième saison de Les protecteurs Il est déjà parmi les plus regardés sur Star+. La série argentine, mettant en vedette Adrian Suar, Andres Parra et Gustavo Bermudez Il a été créé sur la plate-forme avec ses sept épisodes. Bien que le premier d’entre eux soit celui qui a attiré le plus d’attention.

C’est parce qu’en le début de la deuxième saison de Les protecteurs il y a une participation spéciale de Lionel Messi de France. Mais, au-delà de cela, le reste de l’histoire a de nouveau attiré les téléspectateurs. En fait, c’est pourquoi beaucoup se demandent déjà si la série aura de nouveaux épisodes.

The Protectors aura-t-il une saison 3 sur Star+ ?

(À partir de là, la note contiendra des spoilers, donc si vous n’avez pas terminé la deuxième saison, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire).

Bien que la deuxième saison de Les protecteurs récemment présenté en avant-première sur Star + et il est encore trop tôt pour parler d’une nouvelle édition, Tout indique que ce sera possible. Grâce à la fin du septième épisode intitulé terminer pour commenceril a été précisé que les représentants reviendront, bien que changeant le cours de leur travail.

Lors de la première édition, ce trio a été vu être des fans de football et, pour cette raison, ils ont lancé le projet de représenter Les protecteurs qui, au départ, était réservé aux sportifs. Cependant, après leur chute cruelle du haut, ils décident de recommencer, mais représentent désormais des artistes.

C’est l’annonce qu’ils font en fin de saison : « des chanteurs, acteurs, actrices et influenceurs du monde entier feront partie de Les protecteurs”. Et, en fait, à un moment donné, ils mentionnent Shakira comme faisant partie de leur nouveau groupe de représentés. Pour ce que, Bien que la troisième saison ne soit toujours pas confirmée, cette fermeture qui a été donnée à la deuxième édition indique qu’il y a plus d’histoire à venir et, tout comme cela s’est produit avec Lionel Messi, vous verrez probablement à l’avenir des invités connus dans le monde entier..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?