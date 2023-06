« The Promise » : la nouvelle programmation de la série RTVE qui menace le feuilleton turc « Original Sin » sur Antena 3

La diffusion de « La Promesse » Il a été le phénomène de l’année à la télévision espagnole. La Série RTVE il n’a fait que battre des records d’audience, dépassant la moyenne du million de téléspectateurs, et il semble qu’il n’ait pas de concurrent : même les feuilletons turcs ne semblent pas ébranler sa popularité. Et cela a été plus que démontré dans le changement soudain et presque sans préavis de son horaire durant la semaine du lundi 19 juin au vendredi 23 juin, concernant le première de la saison 2.

La série n’a pas seulement attiré l’attention pour son parcellequi tient le public en haleine chaque semaine, mais a également présenté un casting équilibré d’acteurs établis et de figures émergentes du jeu espagnol, parmi lesquels se distinguent Ana Garcés, Arturo SanchoXavi Lock, Carmen Asecas, entre autres.

Une autre caractéristique de la bonne étoile de « The Promise » est que son public fidèle ne la quitte pas malgré les changements constants qui a pris sa place dans l’horaire quotidien. Cela s’est reproduit et nous vous disons ce que l’on sait du nouvel horaire qu’il avait dans le début de la saison 2.

QUEL EST LE NOUVEL HORAIRE DE « LA PROMESA » À LA 1 ?

« La promesse » avait un nouvel horaire lors de sa diffusion sur La 1 du lundi 19 au vendredi 23 juin de 16h30 à 18h06 (heure locale). C’est-à-dire, la série RTVE a créé un chapitre et demi dans sa programmation quotidienne, complétant sept épisodes projetés sur le petit écran.

La surprise a été grande pour les spectateurs car, sans préavis, la série a continué à être diffusée après 17h00., comme d’habitude. Et, voyant que cela fonctionnait dans les chiffres, la chaîne de télévision La 1 a répété la formule jusqu’au vendredi 23 juin.

Avec cela, je change, par exemple, le feuilleton turc «Original Sin» sur Antena 3 a chuté de 2,3 points, réalisant 10,3% d’audience le mardi 20 juin, sans dépasser le million de téléspectateurs. En revanche, « La Promesa » a atteint 11,9% à 17h33, avec un total de 1 million 60 000 téléspectateurs.

L’acteur Arturo Sancho joue Manuel dans la série « La Promesa » (Photo : RTVE)

LE NOUVEAU CALENDRIER DE « LA PROMESSE » SERA-T-IL MAINTENU TOUT AU LONG DE LA SAISON 2 ?

Il est prévu que l’horaire de « La promesse » est l’habituel à compter du lundi 26 juinde 16h30 à 17h30 en Espagne sur la chaîne de télévision La 1. Cependant, les changements soudains ne sont généralement pas signalés par la série RTVE, donc d’autres surprises ne peuvent pas être exclues.

Ce qui a nui à l’extension de « La promesse » dans la programmation de La 1, c’est la diffusion de la série « Le paradis des dames »qui a été réduit à la fois en temps d’antenne et en téléspectateurs.

COMMENT VOIR « LA PROMESA » EN ESPAGNE ?

« La promesse », la série à succès RTVE est diffusée en Espagne via la chaîne de télévision La 1. L’horaire de production télévisuelle est de 16h30 à 16h30.avec la fréquence du lundi au vendredi.

Vous pouvez également profiter de « The Promise » en streaming. Pour cela, il vous suffit de vous abonner à la plateforme de la série RTVE Play. En tant qu’utilisateur du service, vous aurez accès à des épisodes de la série télévisée, des avant-premières exclusives et du matériel supplémentaire de la production.

