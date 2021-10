The Princess Switch 3: Romancing the Star Trailer vous fera voir triple

Si vous avez fait du shopping au cours des dernières semaines, vous vous rendez compte que le secteur de la vente au détail fonctionne et suit un calendrier différent du nôtre. En fait, ils sautent même les vacances et vont jusqu’à Noël (ne me lancez pas sur ce sujet). Heureusement, cela signifie que nous obtenons plus de films de vacances et que Netflix planifie déjà leur liste. Le commutateur de princesse est de retour avec un troisième volet et une nouvelle bande-annonce pour mettre tout le monde dans l’ambiance. Vérifiez la bande-annonce remplie de vacances pour The Princess Switch 3: Romancing the Star.

L’histoire du prochain opus est la suivante : « Lorsqu’une relique inestimable est volée, la reine Margaret et la princesse Stacy font appel à l’audacieuse cousine sosie de Margaret, Fiona, qui fait équipe avec un homme fringant et mystérieux de son passé pour la récupérer. . ravivant les étincelles d’une romance de Noël alléchante et entraînant un changement très inattendu. »

The Princess Switch 3: Romancing the Star ne fera ses débuts que sur Netflix le 18 novembre 2021. Juste à temps pour que vous commenciez à manger des biscuits de Noël et à vous gaver de tout et de tout ce que vous pouvez trouver qui implique la neige, le père Noël et la romance.

Le commutateur de princesse créé pour la première fois sur Netflix en 2018 et est rapidement devenu un titre tendance sur la liste des meilleurs services de streaming. Il a été suivi en 2020 avec la suite, Le commutateur de princesse : à nouveau commuté. Ce film est également devenu un titre à la mode, ce qui a bien sûr conduit au troisième film. Et très probablement, cela deviendra un favori des vacances pour les prochains mois.

Nous savons que bien sûr Vanessa Hudgens, Vanessa Hudgens et Vanessa Hudgens seront de retour pour le troisième volet et joueront toujours les trois mêmes personnages du deuxième film : Queen Margaret, Stacy et Fiona. Cependant, le nouveau dans la série est Remy Hii dans le rôle de Peter Maxwell. Nous n’avons pas encore beaucoup d’autres membres de la distribution à confirmer, mais nous verrons très probablement Nick Sagar revenir en tant que Kevin, Sam Palladio en tant que Prince Edward et Alexa Adeosun en tant qu’Olivia. Nous aurons également Mark Fleischmann et Suanne Braun dans le rôle de Frank De Luca et de Mme Donatelli, avec, j’en suis sûr, beaucoup de nouveaux personnages pour faire partie de la magie de Noël.

Cette série de films a rencontré un vif succès et Netflix mise sur celle-ci pour obtenir les mêmes résultats. Cela pourrait conduire à un autre film, bien sûr, rien n’a encore été déterminé, mais à cette période de l’année, il ne faut pas grand-chose pour qu’un film de Noël réussisse. J’imagine que nous pourrions voir un Princesse interrupteur 4. Vanessa Hudgens jouerait-elle le rôle de quatre personnages ? Probablement pas, mais qui sait ?

Une fois que nous saurons quoi que ce soit sur le possible quatrième film, nous vous le ferons bien sûr savoir. Mais en attendant, vous pouvez regarder les trois en streaming sur Netflix et vous préparer pour de grandes vacances remplies de films, de cadeaux et plus encore. N’oubliez pas de nous laisser des commentaires et de continuer à suivre pour toutes les dernières nouvelles et plus encore.

Sujets : Netflix, The Princess Switch, Streaming