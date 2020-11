Netflix a déjà commencé la production d’une suite de The Princess Switch: Switched Again avec Vanessa Hudgens.

La princesse Switch les fans s’assemblent. Netflix a révélé qu’ils travaillaient actuellement sur un troisième film dans la franchise à succès des vacances.

Dès que La princesse Switch est sorti sur Netflix en novembre 2018, les téléspectateurs du monde entier ne pouvaient pas en avoir assez. Le conte de Noël raconte l’histoire de deux sosies jouées par Vanessa Hudgens. La boulangère née à Chigaco, Stacy DeNovo, et la duchesse de Monténaro, Margaret Delacourt, changent de vie après une rencontre fortuite et leur vie est changée à jamais.

La princesse Switch était si populaire que Netflix a rapidement commencé à travailler sur une suite. The Princess Switch: commuté à nouveau est maintenant disponible sur Netflix et Netflix a confirmé que La princesse Switch 3 arrive aussi. Dans cet esprit, voici exactement ce que vous devez savoir La princesse Switch 3, y compris la date de sortie, le casting, la bande-annonce, les nouvelles et bien plus encore.

Quand est-ce La princesse Switch 3 sortir?



The Princess Switch 3: date de sortie, distribution, bande-annonce et actualités. Image: Netflix

Quand est La princesse Switch 3 date de sortie?

La princesse Switch 3 devrait sortir au cours des fêtes de fin d’année 2021. En d’autres termes, on peut probablement s’attendre à une baisse en novembre, exactement un an après La princesse a changé: changé à nouveau. Selon ET, « la production du troisième film devrait commencer en Ecosse plus tard cette année ».

On ne sait pas exactement ce que La princesse Switch 3 sera appelé mais nous espérons qu’il suivra les traces de Nicki Minaj avec quelque chose comme The Princess Switch: Stacy DeNovo Reloaded – Le Re-Up.

Qui sera dans La princesse Switch 3 jeter?

En l’état, il n’y a pas d’informations concrètes sur La princesse Switch 3. Cependant, il semble probable que tous les acteurs principaux reviendront. En d’autres termes, attendez-vous à revoir Vanessa Hudgens dans le rôle de Margaret, Stacy et Fiona, aux côtés de Nick Sagar (Kevin), Sam Palladio (Prince Edward), Alexa Adeosun (Olivia) et le reste des personnages préférés des fans du film.

On imagine aussi que de nouveaux visages apparaîtront dans le film.

Ce qui sera La princesse Switch 3 porter sur?

Encore une fois, Netflix n’a pas encore taquiné les détails de l’intrigue pour La princesse Switch 3 mais on imagine qu’il fera suite à la suite. La princesse Switch 2 voit « La duchesse Margaret héritera de façon inattendue du trône et frappa une mauvaise passe avec Kevin. Il incombe alors à Stacy de sauver la journée avant qu’un nouveau sosie – la fêtarde Fiona – déjoue leurs plans. »

Prenant cela en considération, nous ne serions pas surpris si La princesse Switch 3 nous présente un quatrième sosie.

y a t-il La princesse Switch 3 bande annonce?

Pas seulement pour l’instant, mais nous vous tiendrons au courant dès que possible.

