The Prince: la nouvelle compétition de la Couronne sur HBO Max qui est plus controversée

Ces dernières années, le service de streaming Netflix trouvé dans La Couronne un succès qui s’ajoute au rang des nombreux que possède sa bibliothèque. Non seulement elle a reçu une réponse positive des téléspectateurs lorsqu’elle a décrit la vie de la reine Elizabeth II, elle a également été considérée pour plusieurs prix majeurs tels que les Emmys ou les Golden Globes. C’est pourquoi HBO Max a pointé du même côté, mais avec un look plus controversé.. Sera-t-il supérieur ?

Comme nous le savons, le créateur de La Couronne, Peter Morgan, il a pris ses licences en recréant des moments de la royauté britannique à la télévision, quelque chose qui les a mis en colère et ils ont demandé à Netflix de les informer avant chaque épisode qu’il s’agissait d’une fiction et non de la réalité, mais il n’y a eu aucune réponse à cette demande. De plus, de l’environnement familial, ils sont venus lui reprocher plus d’une fois de « ne raconter qu’une partie de l’histoire ».

Ce qui est certain, c’est que La reine Elizabeth II n’a pas la paix et devra faire face à une autre production qui a déjà déclenché une polémique. Il s’agit de Le prince, une émission de 12 épisodes qui sera une satire animée de la famille royale, dans laquelle on voit les résidents et le personnel du palais de Buckingham à travers les yeux du prince George, le fils aîné de Le prince William et Kate Middleton, Duchesse de Cambridge.

Le premier problème auquel la série est confrontée, selon les commentaires de certains critiques, est que ça donne l’impression qu’ils se moquent de certains enfants, au-delà d’être des princes, et ainsi il a assuré Omid Scobie, correspondant pour la royauté : « Ils ont été parodiés dans des dizaines de programmes au fil des ans, mais je pense que c’est la première fois que des enfants sont inclus ». Shola Mos-Shogbamimu, une militante britannique, a abattu : « Le parodier pour se moquer de lui n’est pas drôle ».







Pour vous donner une idée de ce que cela peut être au niveau de son contenu, nous vous informons que le scénariste, producteur exécutif et voix de Prince George est Gary Janetti, qui était scénariste pour gars de la famille. La distribution vocale comprend Orlando Bloom, Condola Rashad, Lucy Punch, Tom Hollander, Alan Cumming, Frances de la Tour, Iwan Rheon, Dan Stevens et Sophie Turner. Pour le moment, il n’y avait pas d’appel à l’attention de la royauté comme cela s’est produit avec La Couronne, mais il est prévu qu’il y aura au moins un avis.