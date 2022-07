The Predator : James Cameron a inspiré la création de l’extraterrestre emblématique

Quand on pense aux extraterrestres qui sont apparus sur grand écran, le Xenomorph de »Extraterrestre » O »Le prédateur », les éternels rivaux qui se sont réunis dans une préquelle où on les a vus s’affronter. Cependant, la franchise « The Predator » à elle seule a eu un impact énorme sur le monde du cinéma, la figure du Predator étant dépeinte comme une créature d’une grande puissance et de capacités impressionnantes, même avec les armes les plus primitives.

Bien qu’elle porte toujours un masque pour couvrir son visage, l’un des aspects les plus terrifiants du personnage est quand ce qui se cache derrière elle se révèle, où l’on voit une sorte de mâchoires capables de déchirer tout ce qui se présente devant elle. Ce regard n’aurait pas été réel sans le réalisateur James Cameronqui voulait ajouter un petit quelque chose en plus à l’apparence du Predator.

Le concepteur d’effets visuels Stan Winston, l’un des plus expérimentés de l’industrie, qui a travaillé sur les conceptions de Terminator ou »The Thing », a été confronté à un problème majeur de blocage créatif lors de la conception de The Predator. Winston a expliqué que bien qu’il ait déjà prévu de baser la conception du personnage sur un guerrier rastafarien, le premier croquis n’était pas aussi bestial que nous le connaissons aujourd’hui.

L’idée du personnage est venue lorsque Winston était en voyage avec James Cameron pour discuter des détails de « Alien », où le réalisateur a fourni une inspiration clé au designer. « Nous étions assis l’un à côté de l’autre dans l’avion, et je dessinais encore et encore le Predator. Jim disait : « Tu sais, j’ai toujours voulu voir quelque chose avec des mâchoires… » » Après cela, Winston a été inspiré, créant le design qui est resté avec le personnage depuis.

Bien sûr, Cameron avait noté que la plupart des films extraterrestres à l’époque ne visaient pas à rendre ces créatures aussi mortelles qu’elles l’étaient. Même les Xénomorphes ont caché leur bouche supplémentaire derrière la bouche principale pour donner encore plus de surprise à leur apparence. Mais avec le Predator, une nouvelle norme a été établie que d’autres films emprunteraient: des créatures totalement mortelles qui font peur dès leur première apparition.

L’apparence des mâchoires fonctionnait parfaitement pour le Predator car elle montrait que sous son extérieur de chasseur, il y avait une créature totalement terrifiante qui ne voulait rien de plus que chasser. Indépendamment de sa technologie étendue, le Predator était toujours prêt à relever n’importe quel défi avec ou sans sa technologie futuriste. Son design incroyable l’a distingué de tout ce qui est venu depuis, ce qui en fait une icône du cinéma.

Le dernier opus de la franchise »The Predator », sera le film prequel »Proie », qui sortira le 5 août.