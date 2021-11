The Power of the Dog Trailer #2 met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle d’un cow-boy brutal

Netflix vient de publier la nouvelle bande-annonce du prochain thriller occidental Le pouvoir du chien avec Docteur étrange Star Benedict Cumberbatch. Ils nous ont vraiment taquinés cet été avec la bande-annonce du film, mais après avoir visionné seulement deux minutes et changé, je pense que nous allons tous être heureux de nos abonnements Netflix. Hue!

Le synopsis officiel de Netflix pour Le pouvoir du chien se lit comme suit : « Sévère, aux yeux pâles, beau, Phil Burbank est brutalement séduisant. Toute la romance, le pouvoir et la fragilité de Phil sont piégés dans le passé et dans le pays : il peut castrer un veau taureau avec deux coups rapides de son couteau ; il nage nu dans la rivière, enduisant son corps de boue. C’est un cow-boy aussi brut que sa peau. Nous sommes en 1925. Les frères Burbank sont de riches éleveurs du Montana. Au restaurant Red Mill sur le chemin du marché, les frères se rencontrent Rose, la propriétaire veuve, et son fils impressionnable Peter.

Phil, joué par Benedict Cumberbatch, se comporte si cruellement qu’il les pousse tous les deux aux larmes, se délectant de leur douleur et faisant rire ses camarades vachers – tous sauf son frère George, qui réconforte Rose puis revient pour l’épouser. Alors que Phil oscille entre fureur et ruse, sa raillerie envers Rose prend une forme étrange – il plane aux bords de sa vision, sifflant un air qu’elle ne peut plus jouer. Sa moquerie de son fils est plus manifeste, amplifiée par les acclamations des disciples vachers de Phil. Puis Phil semble prendre le garçon sous son aile. Ce dernier geste est-il un adoucissement qui laisse Phil exposé, ou un complot qui se transforme encore plus en menace ? »

Le film met en vedette Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons et Kodi Smit-McPhee et a été écrit et réalisé par la cinéaste primée aux Oscars Jane Campion. Benedict Cumberbatch s’est avéré être un caméléon, se faufilant dans et hors des rôles tout au long de sa carrière, mais je ne peux pas dire que nous l’avons jamais vu jouer un rôle avec une telle méchanceté, sans parler de l’accent sans faille. Couple marié dans la vraie vie, Kirsten Dunst et Jesse Plemons se sont rencontrés sur le tournage de la série Hulu Fargo dans la deuxième saison de l’émission. Ils incarnent un couple marié dont les rêves d’une vie meilleure ne s’alignent pas. Si vous avez dormi sur l’écriture magistrale de Noah Hawley délivrée par des acteurs puissants, vous vous faites une blessure cinématographique. Arrêtez quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, et amenez-vous à votre Hulu.

Jane Campion a pris d’assaut le monde et l’Académie avec le classique de 1993 Le piano. Cela lui a valu un Oscar du meilleur scénario, ainsi que celui de la meilleure actrice pour Holly Hunter et du meilleur second rôle pour Anna Paquin. La direction de Campion de Haut du lac mettant en vedette Elisabeth Moss, la verrait repartir avec un Emmy pour la réalisation. Puisque tu as déjà arrêté tout ce que tu faisais pour regarder Fargo sur Hulu, vous pouvez faire une pause goûter et sauter dans Haut du lac après, la nuit est jeune !

Le pouvoir du chien a été présenté comme hypnotisant, étonnant et un chef-d’œuvre. Regardez-le dans certains cinémas en novembre et sur Netflix le 1er décembre.

