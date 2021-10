The Power Of Little Mix : 45secondes.fr lance un podcast exclusif pour son 10e anniversaire

Little Mix révèle tout sur leur longue carrière de dix ans dans la série de podcasts The Power of Little Mix. Disponible gratuitement sur Global Player.

Qui a le pouvoir ? Little Mix, bien sûr. Avec plus de 60 millions de disques vendus dans le monde, cinq numéros 1 au Royaume-Uni et une collection de récompenses qui rendraient n’importe quelle pop star jalouse, on ne peut nier que Little Mix est officiellement l’un des plus grands et des meilleurs groupes de filles de tous les temps. De ‘Wings’ à ‘Sweet Melody’, le groupe s’est fermement ancré dans l’histoire de la musique pop.

Le 19 août, nous avons fêté les 10 ans de Little Mix et maintenant 45secondes.fr se sont associés au groupe pour créer un podcast honorant cette étape prestigieuse. Le pouvoir du petit mélange est une toute nouvelle série créée exclusivement pour Global Player pour célébrer la carrière emblématique des filles, avec des interviews de Little Mix elles-mêmes.

Comment écouter Le pouvoir du petit mélange?

Podcast Little Mix La puissance de Little Mix. Image : mondiale

Au cours de cinq épisodes, le premier jour Mixer Sam Prance (c’est moi – salut !) Vous emmènera dans les coulisses de l’incroyable voyage de Little Mix. De leur formation sur The X Factor en 2011 à leur récente victoire aux BRITs en 2021, aucun sujet n’est laissé de côté. Les filles parlent même de musique inédite, de changement de label et de ce qui les attend.

Tout au long de la série, il y aura des interviews exclusives avec Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock et Perrie Edwards. Vous entendrez également divers membres du cercle restreint de Little Mix pour savoir exactement comment les filles sont devenues les légendes qu’elles sont aujourd’hui. Attendez-vous à ce que des co-scénaristes, des collaborateurs, des membres de la famille, des fans et bien d’autres icônes du monde de Little Mix apparaissent.

Épisode 1 de Le pouvoir du petit mélange le podcast sort le 11 octobre en exclusivité sur Global Player et les quatre épisodes suivants seront publiés chaque semaine avant la semaine de sortie du nouvel album des plus grands succès de Little Mix, Entre nous, le 12 novembre.

Pour écouter chacun des épisodes dès leur sortie, téléchargez gratuitement l’application Global Player et abonnez-vous maintenant via ce lien.

Découvrez la bande-annonce ci-dessus pour un avant-goût de ce qui vous attend.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂