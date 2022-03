The Plague Dogs, le film sœur encore plus sombre de Watership Down

Tout le monde a un film qu’il a probablement regardé un peu trop jeune – un film qui a une scène particulièrement intense ou des thèmes étrangement matures à lancer sur les enfants. Pour beaucoup de gens, Bateau vers le bas est l’un de ces films. Une histoire de survie sur les lapins et les nombreux défis auxquels ils sont confrontés peut naturellement sembler brutale et effrayante. Et si je te disais que les mêmes personnes derrière Bateau vers le bas fait un film qui réussit à être encore plus intense ? Permettez-moi de vous présenter Les chiens de la peste.

Comme Bateau vers le bas, Les chiens de la peste est basé sur un livre de Richard Adams et se concentre sur les animaux en tant que personnages principaux. Mais contrairement à Bateau vers le basinitialement conçu comme une histoire pour ses enfants, Les chiens de la peste a été écrit pour un public beaucoup plus âgé et plus mature. Adams a toujours été un défenseur des droits des animaux et a écrit Les chiens de la peste comme un coup contre les tests sur les animaux.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le livre et le film s’ouvrent tous deux sur une séquence très bouleversante, dans laquelle un gros chien noir est gardé dans une chambre d’eau jusqu’à ce qu’il se noie presque. Lorsqu’il cesse de se débattre, il est repêché et ramené à la vie. Il s’agit de l’introduction à l’un de nos deux personnages principaux, Rowf le chien (Christopher Benjamin). L’autre chien, Snitter le Fox Terrier (John Hurt), a été soumis à diverses expériences cérébrales qui l’ont laissé hallucinogène pendant une grande partie du film. The Plague Dogs suit ces deux chiens alors qu’ils sortent du centre de recherche et tentent de vivre comme des animaux sauvages. Pendant ce temps, l’établissement est obligé de retrouver les chiens en raison de la possibilité qu’ils aient été exposés à la peste bubonique. Rowf n’a aucune foi en l’humanité, n’ayant jamais eu de foyer aimant avant d’être emmené dans l’établissement. Mais Snitter espère que les deux trouveront un bon foyer et continue de prêcher sur les gentils humains qu’il y a dans le monde, tout comme son ancien maître. Oui, cette histoire est lourde de souffrance animale et vous donnera envie d’embrasser vos animaux de compagnie.





Après la sortie de Bateau vers le bas en 1978, qui remporte un franc succès au box-office, le réalisateur Martin Rosen veut renouveler le même succès. Adams avait publié Les chiens de la peste l’année précédente en 1977 et semblait être le match parfait, avec un scénario encore plus sombre et plus mature. Le film a été produit par Nepenthe Productions, le même studio qui a amené Bateau vers le bas à la vie, avec le retour de plusieurs des mêmes animateurs. Le film sortira en 1982, pour une performance acharnée avec le public.







Lorsque Les chiens de la peste a reçu des projections d’essai, Rosen a eu du mal à trouver des distributeurs pour le film. Ce n’est probablement pas trop surprenant; le film a obtenu une cote PG-13, comportait des séquences intenses et a fini par raconter une histoire encore plus sombre que le livre original ! Le film a fini par être un flop en raison d’un manque de distributeur et donc d’avoir une sortie aussi limitée avec un budget de 900 000 € et de gagner 308 000 € au box-office. Mais comme beaucoup d’histoires de production tristes, les médias domestiques peuvent apporter un nouveau public, mais non sans quelques coupes, c’est…





Lorsque Les chiens de la peste est sorti sur VHS, sauf si vous étiez en Australie, il n’y avait aucun moyen de mettre la main sur une copie complète de 103 minutes. Ce nouveau montage de 83 minutes a supprimé plusieurs scènes pour raccourcir la durée mais a particulièrement supprimé le chapitre le plus choquant de l’histoire. À un moment donné, un homme armé nommé Ackland est embauché pour suivre et tirer sur les chiens. Mais il finit par tomber à mort à la place d’une falaise rocheuse. Les chiens, affamés et désespérés en plein hiver, retrouvent son corps. Le film passe à un hélicoptère militaire à la recherche des animaux avec un projecteur et tombe sur son corps maintenant mutilé, ce qui confirme que les chiens mangeaient le cadavre.

Les versions coupées du film étaient les seules copies disponibles à l’achat jusqu’à la fin des années 2000, du moins au Royaume-Uni. Umbrella Entertainment a publié une version non coupée provenant de l’impression privée du film de Rosen. En 2019, le public américain a enfin eu son tour grâce à Shout ! Sortie Blu-ray de Factory.





Les chiens de la peste n’est pas un film pour tous les publics ; on peut en dire autant. Les animaux, en général, sont des êtres innocents, après tout, et il peut être douloureux de les voir souffrir. Mais il y a quelque chose de beau à propos de ces deux personnages et de la façon dont ils continuent de persister malgré le monde qui s’effondre sans relâche autour d’eux. Au cœur de l’histoire, Les chiens de la peste consiste à affronter l’inévitable. Le film choisit de ne pas comprennent le sucre, les nuages ​​et les chœurs célestes que même Bateau vers le bas utilise pour engourdir la douleur. Pour cela, c’est un film qui mérite d’être vu. Préparez-vous et gardez vos animaux de compagnie près de vous ; toi volonté envie de les embrasser.











La bande-annonce Watership Down de Netflix ressemble à Game of Thrones, mais avec des lapins

Lire la suite





A propos de l’auteur