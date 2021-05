The Pilot: Arap Bethke parle de la saison trois

En mars 2020 Netflix inclus dans son catalogue Le pilote, una serie mexicana creada por Jörg Hiller para Televisa entre los años 2017 y 2018. Esta ficción sigue la vida de John Lucio y Yolanda Cadena, dos personas de mundos opuestos que, en medio de la acción, armas, adrenalina y narcotráfico terminan encontrando el amour.

L’histoire de Le pilote Il a fait sensation au Mexique lors de sa sortie, mais une fois qu’il a frappé Netflix, les fans de fiction ont gonflé et, en fait, ses personnages principaux ont été catapultés à une renommée internationale. Livia Brito comme Yolanda Cadena, Alejandro Nones comme Óscar Lucio et Arap Bethke comme John Lucio sont ceux qui ont gagné le plus de renommée après cette bande puisque, parmi eux trois, une sorte de trio controversé s’est formé.







Cependant, tout comme cela est arrivé aux fans du Mexique, ceux qui se sont accrochés à cette fiction de Netflix en redemandaient. Bien, La série n’a que deux saisons qui, bien qu’elles comptent plus de 20 chapitres chacune, ont une fin ouverte qui laisse tout le monde attendre.

C’est pourquoi l’acteur Arap Bethke, qui a donné vie au craintif John Lucio a parlé, exclusivement pour Spoiler et a confirmé si Le pilote il aura ou n’aura pas une troisième saison. « Nous travaillons tous pour y arriver, mais j’aimerais beaucoup»A déclaré l’acteur et, ses paroles coïncident avec la mémoire éternelle de son personnage sur les réseaux sociaux.

D’autre part, ce que Bethke a assuré fait également référence au fait que, il y a quelques jours, à travers un live Instagram, son coéquipeur et grand ami, Alejandro Nones a affirmé que, s’il y avait une troisième saison, ce serait une préquelle basée sur la vie des frères Lucio et comment ils se sont lancés dans le trafic de drogue. Cela garantirait la participation des deux acteurs, mais on ne sait toujours pas si Livia Brito (Yolanda Cadena) sera présente.