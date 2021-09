« The Phantom Menace » a fait pleurer l’éditeur original de Star Wars

A ceux qui pensent que le fandom de Star Wars a commencé à se diviser après la trilogie irrégulière de suites produite par Disney sous la supervision de JJ Abrams, il faut leur rappeler que George Lucas lui-même avait déjà été la principale cause de conflit entre fans dont peut-être c’est l’une des franchises les plus importantes de la science-fiction.

En 1999, 16 ans après la fin de la saga originale avec « Le Retour du Jedi », George Lucas a annoncé son retour dans cet univers narratif avec le développement de nouvelles et passionnantes préquelles qui raconteraient les origines d’Anakin Skywalker et sa transformation sur Dark. Vador.

C’est ainsi que « Star Wars: Episode I – The Phantom Menace » est sorti en salles, mettant en vedette le jeune Jake Lloyd dans le rôle d’Anakin, accompagné de Liam Neeson en tant que chevalier Jedi Qui-Gon Jinn, Ewan McGregor en tant qu’apprenti, Obi- Wan Kenobi, Natalie Portman en tant que reine Amidala et Ian McDiarmid en tant que sénateur Palpatine.

Malgré une campagne publicitaire forte qui permettrait de récolter près d’un milliard de dollars au box-office mondial, « The Phantom Menace » est à ce jour moqué et scruté par les fans, qui pointent du doigt la mauvaise exécution de ses performances, l’utilisation excessive de CGI, et un récit qui semble aller nulle part, entravé par la présence agaçante de Jar Jar Binks.

Récemment, un nouveau volume intitulé « Howard Kazanjian: A Producer’s Life » a été présenté en librairie, qui compile des témoignages sur la vie de ce producteur de cinéma exceptionnel qui était une partie importante des projets de Lucasfilms avant leur vente à Disney. Ce livre contient des déclarations intéressantes de Marcia Lucas, éditrice de la trilogie originale de Star Wars et ex-femme de George Lucas.

Marcia Lucas a révélé que « The Phantom Menace » l’a fait pleurer au moment où il l’a vue, et ce n’étaient pas des larmes qui venaient du bonheur. «George est, dans son cœur et son âme, un bon gars et un cinéaste talentueux. J’aurais aimé qu’il continue à réaliser d’autres types de films ».

Mais quand je suis allé voir l’épisode I, j’avais un ami qui travaillait chez ILM et il m’a emmené à une pré-projection. Je me souviens d’être allé au parking et d’avoir pleuré. J’ai pleuré.

Marcia Lucas a noté que l’esthétique saturée de CGI et les performances du film lui ont donné un moment extrêmement difficile pendant la projection. L’arrivée de « L’Attaque des clones » ne serait pas l’exception, mais les critiques contre ce film sont moins sévères par rapport à « La menace fantôme ». Après « La Revanche des Sith », Lucas n’est pas revenu pour montrer son intérêt à vouloir à nouveau diriger la saga.