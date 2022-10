The Peripheral Episode 3 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder en ligne

Beaucoup de gens recherchent actuellement la date de sortie de The Peripheral Episode 3. Pour connaître tous les détails de cet épisode, les fans recherchent partout sur Internet. Les fans deviennent vraiment fous de savoir ce qui va se passer ensuite. Nous avons donc apporté ce guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de The Peripheral Episode 3. D’autre part, ici, nous vous informerons également d’autres détails sur cette émission, tels que Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Donc, si vous voulez savoir toutes ces choses, lisez simplement cet article jusqu’à la fin.

C’est une série télévisée américaine de science-fiction en streaming et elle a été créée par Scott Smith. Le premier épisode de cette émission est sorti le 21 octobre 2022. Si vous ne le savez pas, alors , il est basé sur le livre de 2014 du même nom écrit par William Gibson. Cette série est actuellement regardée par de nombreuses personnes des différentes régions.

L’histoire de ce spectacle dans le futur où la technologie a subtilement changé la société. Au fur et à mesure que la série progresse, vous verrez une femme trouver un lien secret vers une réalité alternative. L’intrigue est assez intéressante et les fans l’adorent vraiment car elle est basée sur le futur. Après avoir regardé son épisode précédent, les fans recherchent actuellement la date de sortie de The Peripheral Episode 3. Vous serez heureux d’apprendre que sa date de sortie a été officiellement confirmée. Faites-le savoir.

La date de sortie de l’épisode 3 périphérique

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de The Peripheral Episode 3. Le nom de cet épisode est « Haptic Drift » et sa sortie est prévue pour le 4 novembre 2022. Donc, si vous êtes intéressé à regarder ce troisième épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Marquez simplement cette date pour ne pas oublier de la regarder.

Où diffuser le périphérique ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Amazon Prime Video et c’est la plateforme officielle de cette émission. Ici, vous pouvez diffuser les épisodes précédents que vous n’avez pas regardés jusqu’à présent. Pour diffuser cette émission ici, vous devrez d’abord acheter l’abonnement et vous pouvez également diffuser toutes les autres séries et films disponibles dessus.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de la saison en cours.

Pilote

Prime d’empathie

Dérive haptique

Cagnotte

Qu’en est-il de Bob ?

À déterminer

Le bidule

La création de mille forêts

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Chloé Grace Moretz dans le rôle de Flynne Fisher

Gary Carr comme Wilf Netherton

Jack Reynor comme Burton Fisher

JJ Feild comme Lev Zubov

T’Nia Miller dans le rôle de Cherise Nuland

Louis Herthum comme Corbell Pickett

Katie Leung comme Ash

Melinda Page Hamilton dans le rôle d’Ella Fisher

Chris Coy comme Jasper Baker

Alex Hernandez comme Tommy Constantine

Julian Moore-Cook comme Ossian

Adelind Horan comme Billy Ann Baker

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Peripheral Episode 3 dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de The Peripheral Episode 3, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

