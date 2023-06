The People : Distribution du film INTRIGA qui réussit sur Netflix Who is Who ?

Netflix

El Pueblo est déjà l’un des contenus les plus recherchés sur Netflix



© Moto Keiichi – Village FilmLe film d’intrigue est japonais et nous vous disons qui sont ses protagonistes

Le village est le nouveau Drame japonais Netflixqui a déjà du succès puisqu’il s’agit de l’un des contenus les plus recherchés de la plateforme de streaming, décrit par la plateforme elle-même comme Japonais, spectaculairede intrigue et drame social.

De quoi ça parle Le villagesur Netflix ? Le film, d’une durée de 2 heures et 1 minute, se situe, comme son nom l’indique, dans un villageQuoi autrefois pittoresque, mais maintenant dominé par un dépotoir. au milieu d’elle, un jeune homme aspire à se libérer du destin qui le lie à sa terre.

+ Cast d’El Pueblo, qui est qui dans le film d’intrigue de Netflix

Les stars du cinéma Ryusei Yokohama et, si vous vous demandez qui il est, c’est un acteur de 26 ans, né le 16 septembre 1996, qui est aussi chanteuse et mannequin et a participé à d’autres projets tels que Tes yeux disent, Maudit en amour, errant et Une histoire à lire la première fois que vous tombez amoureux. Dans le village (Le Peuple) donne vie à Yu Katayama.

Le film met également en vedette Haru Kuroki, qui joue Misaki Nakai. L’actrice a participé à Brossez la vie, Un pont pour Rip Van Winkle et Gossip Ce qu’elle veut savoir.

En plus d’eux, le casting de Le village complète le: Arata Furuta (Blanc) est Shusaku Ohashi, Shido Nakamura (Le duel) donne vie à Kokichi Ohashi, Wataru Ichinose (L’apprenti sumo) est Toru Ohashi, Daiken Okudaira (Les liens du sang) joue Ryuta Kakei, ryuto sakuma (déverrouille ton coeur) joue Keiichi Nakai, Tetta Sugimoto (héros) est Masaru Maruoka, Naomi Nishida (mon jardin secret) donne vie à Kimie Katayama et Hana Kino (J’aime Irène) joue Fumi Ohashi.

