The Patrick Star Show: teaser et détails du spin-off de SpongeBob SquarePants

Le meilleur ami de Bob l’éponge, Patrick étoile, aura enfin son émission télévisée bien méritée où il continuera à faire rire le public du monde entier. Le Patrick Star Show va venir a Nickelodeon aux États-Unis en juillet 2021. Il n’y a toujours pas de date de sortie pour son arrivée en Amérique latine, mais on s’attend à ce qu’elle soit cette année. Le spin off, chance du Late Night Show avec les invités, présente le plus jeune Patricio, vivant avec sa famille.

Nickelodeon commandé 13 épisodes pour la première saison de l’émission et un renouvellement est attendu si l’émission réussit. Beaucoup de rabais sur le fait qu’il y aura plus de chapitres, en tenant compte de la motivation du personnage grâce aux années où il a passé à l’antenne Bob l’éponge, même arrivée au cinéma en 2004 avec The Movie, 2015 avec A Hero Out of Water et Netflix en 2020 avec A Hero to the Rescue.

Aperçu du Patrick Star Show







La version américaine du programme conserve la voix originale du personnage, Bill Fagerbakke, et on s’attend à ce qu’en Amérique latine la même chose se produise avec les talentueux Alfonso Soto, qui prête sa voix particulière à Patrick que tant de rires se réveillent dans le public.

Le synopsis de l’émission se lit comme suit: « Le spectacle de Patrick étoile« montre le plus jeune personnage, vivant avec sa famille, animant sa propre émission de télévision de quartier. Sa petite sœur, Squidina, travaille dans les coulisses pour s’assurer que tout se passe bien. La famille le soutient de manière absurde. Les aventures des Stars interfèrent avec le programme de Patrick. Sa vie étrange la transforme en une grande télévision! «

Ce sera le deuxième spin off de Bob l’éponge si on compte Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years qui explore l’enfance des personnages dans un camp d’été.

Le Patrick Star Show C’est une occasion unique de rencontrer toute la famille du personnage: la Squidina précitée; Bunny et Cecil, ses parents et son grand-père Grand Pat. Et Spongebob? Les rumeurs indiquent que le sympathique Bob apparaîtra dans certains épisodes de la série.