‘The Patient’, série à suspense avec Steve Carell : bande-annonce et intrigue

La première bande-annonce officielle du nouveau thriller psychologique »Le patient » vient d’être révélé par effetoù nous verrons Steve Carell en tant que thérapeute essayant d’aider un tueur en série qui sera joué par Domhnall Gleeson, essayant de faire l’impossible pour le « réparer ». La série comptera un total de 10 épisodes d’une demi-heure, dont la première aura lieu le 30 août.

De quoi parle Le Patient ?

»Le patient » est centré sur Alan, un thérapeute qui accepte un nouveau patient, Sam. À mi-chemin de leur première session ensemble, Sam révèle qu’il est un tueur en série, sa principale demande étant qu’Alan l’aide à contrôler ses pulsions meurtrières, mais au lieu de l’aider, Alan finit par devenir l’otage de Sam. Alors qu’il essaie d’aider Sam, il se rend vite compte que la réticence de Sam à se plonger dans sa psyché peut menacer sa survie.

Dans le nouvel aperçu, vous pouvez apprécier toute l’ambiance mystérieuse dans laquelle Alan Strauss (Carell) sera constamment avec son nouveau patient Sam Fortner (Gleeson), un homme qui semble assez irrité. Nous apprenons également à connaître les motivations qui ont poussé Alan à devenir thérapeute, alors qu’il a dû faire face à ses propres problèmes, où nous voyons certaines parties de sa vie personnelle.

Ce qui semble être un autre cas patient conduit Alan dans toute une série d’événements indescriptibles, se retrouvant de plus en plus empêtré dans le cas de Sam, au point de craindre pour sa vie toutes les quelques séances. »The Patient » semble avoir ce qu’il faut pour être une histoire intrigante qui nous donnera envie de connaître la vérité sur ce qui se passe à tout moment.

Casting de Le patient

En plus de mettre en vedette Carell et Gleeson, la série présente des performances de Linda Edmond, David Alan Grier, Laura Niémi, Alex riche Oui André Leeds. Joel Fields et Joe Weisberg ont été les scénaristes de la série. Carell a également été producteur exécutif avec Caroline Moore, Victor Hsu et Chris Long.

»The Patient » a été réalisé par Long, Kevin Bray et Gwyneth Horder Payton, tandis que la série a été produite par FX Productions. Nous pourrons profiter de la nouvelle série de Carell le 30 août via la plateforme Hulu. Bien que non confirmé, il est probable que la série atteindra la plateforme Star + en Amérique latine.