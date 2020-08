The Paper House terminera sa saison 5 et ses deux signatures vedettes

“La maison du papier” C’est l’un des succès les plus célèbres de Netflix, La série sur le groupe de The Professor a créé sa quatrième saison en avril dernier, arrivant pour divertir la quarantaine, et consolidée comme l’une des émissions les plus vues sur l’ensemble de la plateforme, confirmé ce que nous savions tous déjà sur la série Álex Pina, c’est l’une des séries les plus importantes de ces dernières années, capable d’accrocher de nombreuses personnes.

Bien que pour le moment il n’y ait pas eu de confirmation certains sur la continuité de la série, il fallait s’attendre à ce que, à la fois pour le succès et pour la façon dont l’intrigue est restée à la fin de la quatrième saison, la série avait un nouvel épisode dans lequel il se terminera par les extrémités libres qui restent. Ainsi, et après plusieurs mois d’attente depuis la première de cette quatrième saison, Netflix a confirmé via EW Quoi “La Casa de Papel” terminera sa cinquième saison.

En plus de l’annonce de renouvellement, le média a également publié deux signatures d’étoiles de fiction pour ce dernier opus qui devrait être très épique, ceux de Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado. Ce que l’on ne sait pas encore, c’est quel rôle ils joueront dans la série, mais j’espère que j’essaierai de mettre choses difficiles pour le professeur Álvaro Morte.

Ce n’est pas non plus clair si ce sera la fin de la sérieParce qu’avec le succès qu’il a eu, il faut s’attendre à ce que Netflix risquer une sorte de retombées pour plaire aux fans, même si pour le moment il n’y a rien de confirmé. Le tournage de cette cinquième saison Il débutera lundi prochain au Danemark et se déplacera en Espagne et au Portugal.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂