The Paper House ne s’arrête pas : tout ce que l’on sait du spin-off berlinois sur Netflix

Le service de diffusion en continu Netflix ce week-end dernier a tiré Le vol d’argent, l’une des séries les plus importantes de son catalogue. Les fans étaient ravis des cinq derniers épisodes de l’intrigue originale, mais la bonne nouvelle est que l’univers fictif ne se fermera pas et aura une suite. Il y a des jours Le spin-off de Berlin officiellement annoncé et ici, nous vous disons tout ce que nous savons.

Comme les fans le savent, le personnage incarné par Pedro Alonso Il est l’un des favoris depuis la deuxième saison, où il est mort en sacrifice pour que les membres de la bande de braqueurs puissent s’échapper de la National Mint and Stamp Factory. Étant si populaire, les cinéastes ne pouvaient pas se débarrasser de lui et il est revenu dans les versements suivants dans divers flashbacks qui en montraient plus.

+ Tout sur le spin-off berlinois

Le créateur de l’émission, Álex Pina, était présent à un événement pour les fans et a confirmé que Pedro Alonso jouera dans un spin-off berlinois. Le même Il s’agira de la vie d’Andrés de Fonollosa, comme son vrai nom, avant de participer au premier braquage qui a conduit à sa mort, alors qu’on savait qu’il souffrait d’une maladie en phase terminale.

Après qu’il ait été tué par la police, ils nous ont montré des moments de son passé, qui seront sûrement présents dans le programme. c’est-à-dire que nous verrons Diana Gómez de retour dans le rôle de Tatiana, sa dernière épouse, ainsi que son fils Rafael, joué par Patrick Criado dans les derniers chapitres. Il est également prévu que Rodrigo de la Serna (Palerme), Álvaro Morte (Le professeur), Luka Peros (Marseille) et Hovik Keuchkerian (Bogotá) revenez chercher vos papiers.

Berlin Il a des caractéristiques qui font de lui un personnage très particulier, car c’est un voleur ambitieux et excentrique qui le conduit à avoir une vie pleine de luxe. Le spin-off surgit avec la possibilité de voir plus de son passé avec des expériences qui jusqu’à présent n’avaient jamais été montrées. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie exacte, mais on sait que arrivera en 2023.

