Le remake coréen de Money Heist arrive sur Netflix et si vous êtes fan de l’émission originale, vous ne pouvez pas la manquer. Ensuite, nous vous dirons à partir de quelle heure il sera disponible dans votre pays.

©Netflix‘The Paper House: Korea’: première fois sur Netflix.

La maison du papier : Corée C’est l’une des grandes premières du service de streaming Netflix cette semaine puisqu’il s’agit du remake de la série espagnole à succès qui s’est achevée en décembre 2021. Alors que les fans attendent des nouvelles du spin-off berlinois avec Pedro Alonso, ils peuvent poursuivre cette version coréenne avec un lancement imminent. A partir de quelle heure sera-t-il disponible ?

Au milieu du phénomène mondial de l’émission originale, la plateforme a annoncé fin 2020 qu’elle produirait un remake sud-coréen réalisé par Kim Hong Seon et écrit par Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae et Choe Sung-jun. Au fil du temps, plus de détails tels que son casting et le début du tournage sont devenus connus, qui ont été affectés par la pandémie de coronavirus, mais ont réussi à réaliser les enregistrements avec des protocoles stricts.

Son intrigue est peut-être familière aux fans, mais ici elle sera adaptée à une autre région. L’intrigue se concentre sur le cerveau criminel, connu sous le nom de Professeurqui crée un plan pour réaliser le plus grand braquage de l’histoire enregistrée sur la péninsule coréenne, avec un groupe de stratèges et de voleurs de génie aux personnalités et capacités différentes.

Les principaux acteurs sont : Yoo Ji-tae (Professeur), Jeon Jong Seo (Tokyo), Parc Hae Soo (Berlin), Lee Wong-jong (Moscou), Kim Ji Hoon (Denver), Jang Yoonju (Nairobi), Lee Hyun Woo (Rivière), Kim Ji Hoon (Helsinki), Lee Gyu-ho (Oslo) et Lim Ji Yeon (Séoul). Ils sont également joints Kim Yoon Jin (Seon Woo-jin), l’inspecteur responsable de l’enquête sur l’affaire, et Kim Sung Oh (Cha Moo-hyeok), membre des forces spéciales.

+Quand est-ce que Money Heist : première coréenne ?

Après un temps sans nouvelles importantes, puisque Netflix signalé en février de cette année que La maison du papier : Corée ouvre ce vendredi 24 juin. Ce sera une saison de 12 chapitres au total, qui seront disponibles au moment de son lancement. Si vous souhaitez les voir dès leur arrivée dans le catalogue, vous devrez vous lever tôt, selon l’endroit où vous vous trouvez en Amérique latine.

+À quelle heure commence La Casa de Papel : Corée ?

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 01h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 04h00

Espagne: 09h00

