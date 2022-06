The Paper House: Korea est classée comme l’émission la plus regardée sur Netflix

Ces dernières années, les séries coréennes se sont révélées être un succès auprès des téléspectateurs avec »The Squid Game » et »We’re Dead » se classant dans le top 10 de Netflix quelques jours après sa première. À présent »La maison du papier : Corée », l’adaptation coréenne du populaire programme espagnol, a atteint la première place au sommet du service de streaming au cours des trois premiers jours de la première.

La nouvelle série a accumulé un total de 33,7 millions d’heures sur la plateforme depuis sa première le 24 juin. Le nombre d’heures de diffusion a placé l’émission au troisième rang des émissions les plus regardées sur le géant du streaming, derrière la saison 4 de « Stranger Things » avec 76,9 millions d’heures et « The Umbrella Academy » avec 124,5 millions d’heures de visionnage.

Le succès de la série est sans aucun doute dû au grand phénomène culturel qu’était la série originale »La Casa de Papel », où nous avons rencontré Álvaro Morte, plus connu sous le nom de The Professor, qui dirige un groupe de voleurs qui s’introduisent dans le Real Casa de la Moneda et la Banque d’Espagne. L’adaptation sud-coréenne reprend le principe lorsque huit voleurs dirigés par un cerveau prennent le contrôle de la Monnaie nationale.

»La Casa de Papel : Corea » propose un casting qui copie les personnages de l’original, avec Ryu Yon-jae écrire le scénario. Directeur du contenu de Netflix Corée, Kéo Leea révélé que la société avait décidé d’apporter l’originalité coréenne à la nouvelle version tout en attirant un public international.

« Nous avons eu beaucoup de chance lorsque nous avons obtenu ce pitch de Ryu et de l’équipe de production », a déclaré Lee. « Cela semblait être le bon cadre pour une nouvelle version qui serait respectueuse de l’original et apporterait quelque chose de nouveau que les fans en Corée et dans le monde apprécieraient. »

La version coréenne de »La Casa de Papel » rejoint la liste des dramas coréens à succès sur Netflix. La série est dirigée par Kim Hong Sun et son histoire est écrite par Yong-jae, Kim Hwang-chae Oui Choe Sung Jun. Les vedettes du drame policier Yoo Ji-tae, kim yunjin, Parc Hae Soo, Lee Won-jong Oui Parc Myung Hoon. » La Casa de Papel: Corea » a ses six premiers chapitres disponibles à regarder sur Netflix, avec un deuxième lot d’épisodes arrivant plus tard cette année.