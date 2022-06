« The paper house: Korea »: ​​date, heure de sortie et comment regarder la série Netflix

Le phénomène mondial causé par «Le vol d’argent » était si grand qu’il a atteint des millions de fans dans toutes les régions du monde, qui en voulaient plus sur cette série qui, sans aucun doute, a marqué un avant et un après pour les productions espagnoles sur la plateforme de streaming. Netflix.

Bien que la version originale de cette intrigue ait pris fin en décembre 2021, vous pouvez toujours profiter de plus d’action des braqueurs les plus célèbres du moment, qui se caractérisent par leurs combinaisons rouges et leur masque particulier, devenu viral sur les réseaux sociaux et dans vrai vie.

Et c’est que Netflix, en 2020, a confirmé qu’une version sud-coréenne de « The paper house » sera réalisée, qui n’est presque rien à sortir sur les appareils de ses clients et qui promet de devenir l’une des productions les plus vues de ledit service de streaming, tout comme l’histoire originale l’a fait.

Gardant à l’esprit que cette série a suscité de grandes attentes dans le monde entier, nous vous présenterons quelques informations sur tout ce qui est connu pour la première.

« The paper house : Korea » sortira prochainement avec douze chapitres (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « MONEY HEIST: KOREA – JOINT ECONOMIC AREA » ?

« La casa de papel: Corea » est basée sur la version originale créée par Álex Pina en Espagne, on pense donc qu’elle suivra fidèlement ce qui a déjà été vu. Cependant, certains détails ont changé et attirent beaucoup l’attention. De plus, il pourrait y avoir des surprises de Netflix.

Dans l’intrigue de la série, il n’y a plus de Corée du Nord ou du Sud, mais un seul pays unifié avec une économie en croissance et qui, selon le professeur, n’a profité qu’à ceux qui ont plus d’argent, pour lesquels il a élaboré un plan impressionnant pour commettre le plus grand braquage de l’histoire.

Aidé par un gang d’agresseurs aux personnalités et aux capacités différentes, le professeur entreprend de s’introduire dans la Monnaie unifiée de Corée afin de voler 4 milliards de won et de s’échapper sans laisser de traces.

Une curiosité supplémentaire dans ces chapitres est qu’il y a un personnage qui porte le pseudonyme « Séoul », la capitale de la Corée du Sud. Comme nous nous en souviendrons, dans la série espagnole, un rôle portant ce nom n’était pas envisagé,

QUAND ET À QUELLE HEURE SE PREMIÈRE LA CASA DE PAPEL KOREA ?

L’histoire menée par des personnages tels que The Professor, Tokyo, Berlin, entre autres, devrait être diffusée ce vendredi 24 juin dans le monde entier via la plateforme de streaming de Netflix.

Bien que les douze chapitres de la série asiatique sortent en même temps dans le monde, il est évident que dans différents pays, ils arriveront à des moments différents en raison du décalage horaire.

Par exemple, dans les pays d’Amérique, la version coréenne de « The paper house » sortira aux petites heures du matin, tandis qu’en Espagne, le pays où ce phénomène est né, on le verra dès le matin.

C’est pourquoi cette fois nous présenterons une liste de l’heure de première de ces épisodes, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez.

Argentine : 04h00

Bolivie : 03h00

Brésil : 04h00

Chili : 03h00

Colombie : 02h00

Équateur : 2 h 00

Espagne : 9h00

États-Unis : 00 h 00 PT / 3 h 00 HE

Mexique : 02h00

Paraguay : 03h00

Pérou : 02h00

Uruguay : 04h00

Vénézuela : 03h00

CHAPITRES DE LA VERSION CORÉENNE DE « LA CASA DE PAPEL »

Netflix a annoncé que la série sud-coréenne qui recréera ce qui a été fait par sa version espagnole originale aura un total de 12 épisodes, bien que leurs titres ne soient pas connus. Il est prévu qu’après la première, les noms de ces chapitres et leurs brefs synopsis seront révélés.

ACTEURS DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE »

Yoo Ji-tae comme « Le professeur »

Jeon Jong-seo dans le rôle de « Tokyo »

Park Hae-soo dans le rôle de « Berlin »

Lee Won-jong comme « Moscou »

Kim Ji-hoon comme « Denver »

Jang Yoon-ju comme « Nairobi »

Lee Hyun-woo comme « Rio »

Kim Ji-hoon comme « Helsinki »

Lee Gyu-ho comme « Oslo »

Lim Ji-yeon comme « Séoul »

Kim Yoon-jin dans le rôle de Seon Woo-jin, détective et chef d’équipe de la division de négociation.

Kim Sung-oh dans le rôle du capitaine Cha Moo-hyeok.

Park Myung-hoon dans le rôle de Jo Young-min, le directeur de « Royal Mint » (otage)

Lee Joo-bin dans le rôle de Yoon Mi-seon, une charmante comptable et la maîtresse de Jo Young-min (otage)

Lee Shi-woo comme Ann.

BANDE-ANNONCE DE « LA CASA DE PAPEL : CORÉE »