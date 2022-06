The Paper House : Corée en avant-première sur Netflix : est-ce mieux que la série originale ?

pas de spoilers

La version sud-coréenne de La Casa de Papel arrive sur Netflix dans quelques heures et nous vous donnerons ensuite notre avis sur la série. Avis sans spoiler !

La maison du papier : Corée est l’une des sorties les plus remarquables de la semaine sur le service de streaming Netflix et les abonnés pourront en profiter dès ce vendredi 23 juin. C’est le remake du succès espagnol qui est devenu un phénomène mondial, mais avec une histoire qui sera racontée d’un nouveau point de vue, comme indiqué. Dans spoilers Nous avons vu ses premiers épisodes et nous vous dirons s’il parvient à surpasser l’émission originale. Il n’y aura pas de spoilers !

Lorsqu’il s’agit d’une version d’une histoire déjà reconnue par la plupart, il est difficile d’avoir des éléments de surprise, mais dès le début, l’intrigue se concentre sur The Professor, un cerveau criminel qui prévoit de réaliser le plus grand braquage de l’histoire. enregistré dans la péninsule coréenne, avec un groupe de stratèges et de voleurs de génie aux personnalités et capacités différentes.

En principe, une série de détails importants sont présentés qui influenceront l’intrigue, comme le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il est traité d’une manière particulière qui emmène le spectateur dans le conflit entre les deux nations et la recherche d’une prétendue unité, et c’est là qu’intervient Yoo Ji-tae, l’actrice qui joue Tokyo, qui mène une vie compliquée jusqu’à ce qu’elle soit sauvé par le professeur et le reste de la prémisse déjà connue par le fandom est développé.

Bien qu’il puisse avoir des caractéristiques et des problèmes de réalité qui enrichissent l’histoire, ils ne sont pas traités de la meilleure façon et dans l’histoire principale, ce sont des données anecdotiques qui ne sont utilisées que pour justifier certaines actions des personnages. Cela dit, dans ce qui sortira de ce concentré uniquement sur le vol, nous ne trouvons aucun signe indiquant une séparation du programme espagnol et au final le résultat est une version qui ne suscite jamais la curiosité, car ses étapes sont plus que des connaissances

Il n’en est pas exactement de même, puisqu’ils décident de changer certaines idées originales, bien qu’elles ne soient pas pleinement exploitées non plus pour se différencier et, par conséquent, elles pourraient être assimilées à ce qui a déjà été vu par le passé. Le fait est qu’il n’offre aucune innovation et que les variations présentées sont vraiment médiocres, il ne serait donc pas étrange que le public ait l’impression de voir une copie avec des acteurs différents. En ce sens, il n’y a pas de type de contribution et cela amène à réfléchir au peu de sens qu’a eu sa réalisation.

La maison du papier : Corée Il a eu une excellente occasion de reprendre des aspects de la série originale pour les transformer en quelque chose de mieux, mais en prenant la décision de suivre les traces du premier scénario écrit par Álex Pina, il commet les mêmes erreurs et ne fait rien pour les éviter. Le manque d’identité est flagrant pour la production Netflix et c’est justement ce qui ne devrait pas arriver dans un remake, dont peu parviennent à atteindre leur objectif sans tomber à la trappe et tomber dans les lieux communs.

