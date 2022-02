The Owl House sera de retour sur Disney Channel avec sa saison 2B

Une des productions Disney Channel qui a charmé des milliers de fans à travers le monde, »La maison du hibou »est sur le point de revenir avec sa deuxième saison. Dana Terrasse, créatrice de la série, a confirmé sur son Twitter que la série reviendrait le samedi sur la chaîne Disney, à partir du 19 mars. La série a été annulée en août de l’année dernière, restant en pause et sans but pendant toute l’année écoulée. Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule saison, les fans ont été captivés par son histoire et ses personnages, réclamant une suite de l’histoire de Terrace.

»La maison du hibou » initialement créée le 10 janvier 2020 sur Disney Channel, montrant 19 épisodes dans sa première saison, se terminant en août 2020. La deuxième saison a été créée le 12 juin 2021 et devait inclure 21 épisodes au total, les 10 premiers étant diffusés jusqu’au 14 août. , 2021, sous le nom de »Saison 2A ».

Divisée en deux parties, la série s’est arrêtée sans savoir si un jour on verrait les 11 chapitres restants, mais maintenant on sait que la »Saison 2B » arrivera enfin sur les télévisions. De plus, il a été confirmé que la deuxième saison sera suivie d’une troisième et dernière saison, qui comportera un spécial de 3 spéciaux de 44 minutes.

»La maison du hibou » est une histoire animée qui se concentre sur Luz Noceda, une adolescente qui aime les romans fantastiques et agace ses camarades de classe avec des habitudes étranges. Pour la rendre plus « normale », la mère de Luz, Camila, l’envoie dans un camp où elle rencontre un étrange portail qui la transporte dans un archipel magique, où elle rencontre une sorcière nommée Eda Clawthorne, et son compagnon démon King. Luz et ses nouveaux compagnons vivront dans »The Owl House », qui est gardée par un démon connu sous le nom de Hooty.

Bien qu’elle ne soit qu’une humaine sans capacités magiques, Luz est déterminée à devenir une sorcière, alors son amie Eda lui sert de mentor, l’inscrivant à l’école Hexside pour les démons et la magie. À Light School, elle rencontre ses amis Willow Park et Gus Porter, ainsi que sa rivale Amity Blight.

La saison 2B de »The Owl House » sera diffusée le 19 mars sur Disney Channel. La première saison et la saison 2A sont disponibles sur la plateforme de streaming de Disney+.