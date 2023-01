The Owl House Saison 3 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 d’Owl House a été officiellement révélée et, pour cette raison, tous les fans de cette série animée la recherchent sur Internet. Après avoir remarqué cet engouement pour cette série, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous avez trouvé le bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations possibles liées à la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de The Owl House. En dehors de cela, nous mettrons également ici les détails tels que la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore, alors suivez simplement cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée d’animation américaine et le nom du créateur de cette série est Dana Terance, elle a été diffusée pour la première fois le 10 janvier 2019. En peu de temps, l’émission fait ses preuves et parvient à créer une solide base de fans sur seulement en Amérique mais aussi dans différentes parties du monde.

L’histoire de cette série animée suit une adolescente et son nom est Luz quand elle allait au camp d’été mais d’une manière ou d’une autre, elle est allée dans un autre monde à l’aide d’un portail. Après avoir diffusé tous les épisodes publiés, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de The Owl House. Alors sachons-le.

Où diffuser cette série animée ?

Désormais, le réseau officiel de cette série est Disney Channel. Vous pouvez également regarder cette série en ligne sur des plateformes comme Disney+. Il s’agit d’une plate-forme OTT payante et pour diffuser cette série ici, vous devez d’abord acheter son abonnement. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

The Owl House Saison 3 Épisode 3 Date de sortie

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de The Owl House. L’épisode 3 devrait sortir le 28 janvier 2023. Si vous voulez regarder cet épisode, vous devrez attendre la date à venir. Toute votre attente pour cet épisode va se terminer en l’espace de quelques jours. Marquez simplement la date sur votre calendrier et attendez la date indiquée.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette série.

Merci à eux

Pour le futur

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Détails du casting

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Sarah-Nicole Robles comme Luz

Wendie Malick comme Eda Clawthorne

Alex Hirsch comme roi et Hooty

Tati Gabrielle comme Willow Park

Isaac Ryan Brown comme Gus Porter

Mae Whitman comme Amity Blight

Zeno Robinson comme chasseur

Matthew Rhys comme empereur Belos

Cissy Jones dans le rôle de Lilith Clawthorne

Michaela Dietz comme Vee

Elizabeth Grullon dans le rôle de Camila Noceda

Fryda Wolff comme le collectionneur

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de The Owl House, aux plateformes de streaming en ligne pour profiter de cette série, à la liste des acteurs et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de The Owl House, vous pouvez déposer un commentaire ci-dessous. Nous serons là pour vous accompagner au mieux.

