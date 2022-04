The Owl House, Disney Plus : quelle est la sexualité d’Amity

La série animée de »La maison du hibou » est sans aucun doute l’un des favoris du public. Bien qu’elle ait été annulée par Disney pendant un certain temps, la série a récemment été confirmée pour continuer avec les folles aventures de »la maison du hibou ». L’histoire suit Luz Noceda, une adolescente de 14 ans qui rêve de devenir une sorcière, après avoir découvert un portail qui l’emmène dans une autre dimension.

Ce qui ressort de l’histoire, c’est qu’elle est devenue la première série Disney à inclure un personnage ouvertement bisexuel. Cela se confirme au fur et à mesure que l’histoire progresse, puisque l’un des personnages appelé Brûlure d’amitié, commence à attirer l’attention de Luz et ils finissent par former un couple. Au début de la série, Luz montre une attirance pour les garçons, donc sa relation avec Amity confirme que le personnage est bisexuel.

Quelle est la sexualité d’Amity ? Apparemment, le personnage rival de Luz, mais qui finit par être son partenaire plus tard dans l’histoire, est également bisexuel. Cela est principalement dû à la préférence sexuelle de la créatrice de la série, car selon les déclarations, elle se considère également comme une personne bisexuelle.

« Je suis bisexuel ! Je veux écrire un personnage bisexuel, putain ! », a assuré le créateur de la série, Dana Terrasse, sur son compte Twitter. « Quand on nous a donné le feu vert pour le développement de la série, certains dirigeants de Disney m’ont dit que je ne pouvais représenter aucun type de relation gay sur la chaîne. Heureusement, mon entêtement a payé et je me sens maintenant très soutenu par les patrons actuels de Disney. »

Dans une scène de la série, on peut voir que Luz invite Amity au bal, ce qui a suscité différentes réactions dans le public et conduit les créateurs de la série à confirmer l’orientation sexuelle du protagoniste.

« La représentation est importante! », a poursuivi Terrace, « n’arrêtez pas de vous battre pour ce que vous voulez voir. » Disney a eu d’autres personnages de la communauté LGBTIQ+, mais c’est la première fois qu’un protagoniste bisexuel est vu dans une de ses séries, et surtout, la première fois qu’un couple bisexuel stellaire est vu.