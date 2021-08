The Outsiders: la bande-annonce complète du roman 4K restaure le classique pour adolescents de Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Les étrangers illumine les écrans le 25 mars 1983, juste à temps pour retrouver une génération tombée amoureuse du roman du même nom qu’elle avait savouré dans sa jeunesse. Le casting exquis de Coppola, les emplacements et le strict respect du matériel source, sans parler de son génie de la mise en scène, font Les étrangers un top dix éternel sur la plupart des listes de films préférés de tous les temps. Régalez-vous des yeux sur la remorque qui vous ramènera. Faites-le pour Johnny !

Warner Bros., STUDIOCANAL et American Zoetrope annoncent aujourd’hui la prochaine restauration 4K du drame américain de 1983 sur le passage à l’âge adulte, Les étrangers le roman complet, du réalisateur visionnaire oscarisé Francis Ford Coppola. Créée pour donner aux fans plus de l’action qui s’est déroulée dans le célèbre livre de SE Hinton, la dernière version définitive de Coppola comprend de la nouvelle musique, ainsi que plusieurs scènes coupées de la version théâtrale qui ont été reconstruites à partir de négatifs de caméra originaux.

Warner Bros. sortira Les étrangers le roman complet en salles aux États-Unis et au Canada à partir du 26 septembre avec des billets en vente cette semaine. Les détails sont disponibles sur Fandango.com. Warner Bros. le rendra également disponible, ainsi que la version originale, dans une édition collector 4K UHD et sur les plateformes numériques à partir du 9 novembre. En outre, Les étrangers le roman complet sera disponible sur HBO Max à partir du 16 novembre et sera également diffusé cet automne sur Turner Classic Movies (TCM).

Une gamme impressionnante de fonctionnalités supplémentaires :

NOUVELLE entrevue de restauration avec le directeur de la photographie Stephen Burum, le responsable des archives et des restaurations de Zoetrope James Mockoski et le coloriste Gregg Garvin

NOUVELLES scènes supprimées

NOUVEAU Francis Ford Coppola Introduction

NOUVEAU Francis Ford Coppola Anatomie d’une scène

NOUVEAU Old House New Home featurette

Commentaire audio avec Francis Ford Coppola

Commentaire audio avec Matt Dillon, C. Thomas Howell, Diane Lane, Rob Lowe, Ralph Macchio et Patrick Swayze.

Rester Gold : Retour sur « The Outsiders »

SE Hinton sur place à Tulsa

Le casting de « Les étrangers »

NBC’s News Today de 1983 « The Outsiders Started by School Petition », et

Scènes supprimées et étendues

Le casting de stars de Coppola, alors inconnus, comprenait C. Thomas Howell comme Ponyboy Curtis, Rob Lowe comme Sodapop Curtis, Emilio Estevez comme Two-Bit Matthews, Matt Dillon comme Dallas Winston, Tom Cruise comme Steve Randle, Patrick Swayze comme Darrell Curtis, Ralph Macchio comme Johnny Cade, Diane Lane comme Cherry Valance et Michelle Meyrink comme Marcia. Ces rôles ont allumé la mèche pour propulser toute leur carrière, avec Francis Ford Coppola en leur faisant des noms familiers.

C. Thomas Howell a continué à jouer dans Grandview, États-Unis. et Daw rouge n (avec Patrick Swayze), et il n’a jamais arrêté. Son tour en tant qu’officier Dewey Dudek sur Pays du Sud est l’un de ses meilleurs travaux. Il ne s’est jamais arrêté. Il a actuellement 4 projets en développement.

Rob Lowe s’est réinventé au fil des décennies, passant de l’idole des adolescents à des rôles dans Classer, Oxford Blues, St. Elmos Fire, À propos de la nuit dernière… Je pourrais continuer. Puis, dans les années 1990, il attribue sa nouvelle amitié avec Lorne Michaels qui l’a conduit carrément dans un rôle comique après l’autre. Mais si vous demandez à quelqu’un sur les années 2000, ils le connaîtront sous le nom de Sam Seaborn, le directeur des communications du président dans le très populaire aile ouest. Parcs et loisirsau sens propre changé la façon dont nous l’avons revu.

Emilio Estevez a continué à jouer dans Repo homme, Le club du petit-déjeuner, Incendie de Saint-Elme (avec Rob Lowe), Stephen King’s Survitesse maximale, Jeunes armes, tous les classiques. Son prochain projet à venir plaira à coup sûr car il reprend son Jeunes armes rôle pour le troisième volet de la franchise. Lou Diamond Phillips et Christian Slater ont déjà signé ! Il s’occupe également de la mise en scène et de l’écriture. Je suis pompé !

Matt Dillon avait quelques films à son actif lorsqu’il a été choisi, l’un de mes favoris de tous les temps étant Petits chéris, et bien sûr, Mon garde du corps. Il a ensuite régné dans les années 80 et 90 en s’associant à nouveau avec Coppola et Diane Lane pour Rumblefish. Il a également eu des coups avec L’enfant flamant rose, qui n’est PAS sur Amazon, allez ! Cowboy de pharmacie et Simple sont des classiques pour le public alternatif des années 90. Il y a quelque chose à propos de Marie est toujours cité, et ce film a 23 ans. Bien sûr, il va toujours avec son film Rêveur américain avec Peter Dinklage et Shirley MacLlaine en production.

Si nous murmurons même le nom de Patrick Swayze, nous réclamons tous pour célébrer sa carrière et son héritage. Nous l’avons aimé alors qu’il chevauchait la lignée des durs et des romantiques. Jusqu’à son décès prématuré, nous l’avons vu enseigner à Rob Lowe le sport impitoyable du hockey à Jeune sang. Son ascenseur dans Sale danse est la référence de chaque date de rêve. Son amour éternel en Fantôme, son tour robuste mais zen en tant que Dalton dans Relais routier, Point de rupture, pas de mots!

Tom Cruise a fait classique après classique au cours de sa carrière de 4 décennies. Il a fait 43 films, et je parie que vous trouvez un jus de citron facile à faire chier pour n’en nommer que 75 %. Dans les années 80, il a fait grésiller Tous les bons coups, Affaires risquées, Légende, Top Gun, La couleur de l’argent, Cocktail, Rainman, et Né le 4 juillet. Les années 90 n’étaient pas différentes. Quelques bons hommes, la firme, entretien avec un vampire, et Jerry MacGuire étaient tous coincés dans cette décennie. Cela marquerait aussi son Mission impossible début de la franchise. Il les fabrique encore ! Mission impossible 7 est en production en ce moment !

Diane Lane a bien choisi ses rôles, jouant dans trois films de Coppola, dont notre précieux Les étrangers. Rumblefish, et Le Coton Club. Elle s’est à nouveau associée à Matt Dillon dans La grande ville. Elle a joué dans Chaplin avec son compatriote Robert Downey. Jr. Elle est apparue dans un classique culte Juge Dredd. Elle a joué aux côtés de George Clooney et Mark Wahlberg dans La tempête parfaite. Elle nous a ravis Infidèle avec Richard Gere. Elle a même un super-héros indépendant appelé Ligue des justiciers sous sa ceinture. Encore une fois, pas l’arrêter, sa nouvelle série Y : Le dernier homme premières en septembre.

Ralph Macchio a fait quelque chose que peu d’acteurs ont fait. Il est entré et sorti de l’industrie pour créer des films et des citations qui n’ont jamais quitté le lexique. Le Karaté Kid la franchise avait juste besoin de laisser entendre qu’ils pourraient vouloir continuer là où ils s’étaient arrêtés en 1989, et le monde entier s’est assis et a attendu de voir ce que Danny Russo et Johnny Lawrence ont fait ces 30 dernières années. Mon cousin Vinny m’a toujours dit « deux yewwths ». Il est apparu dans des émissions emblématiques pour un épisode et c’est votre épisode préféré.

Et tandis que Michelle Meyrink n’a pas continué à jouer après les années 80, elle a fait sa marque avec quelques films de choix des années 80 qui ne peuvent être décrits que comme la quintessence, pouvez-vous dire fille de vallée? Joie du sexe ?Vrai Génie? La revanche des nerds? Affaire classée.

A déclaré Coppola à propos de cette nouvelle version, « Les étrangers le roman complet est né après avoir rencontré des étudiants au fil des ans qui m’ont demandé à plusieurs reprises pourquoi certaines scènes du merveilleux livre de SE Hinton manquaient dans la version théâtrale. Ces questions m’ont rappelé mon inspiration pour le film – en 1980, un contingent d’étudiants de 12 à 14 ans m’a écrit et m’a demandé de le faire. J’écoutais ces jeunes fans à l’époque, et je continue d’écouter les jeunes maintenant et de croire en leurs opinions, donc cette version cinématographique complète du roman est pour eux. »

Si vous avez lu jusqu’ici et que vous avez voyagé à travers les décennies avec moi, je suis sûr que vous saisirez votre veste en jean et que vous retournerez par-dessus votre clôture à mailles losangées pour voir Les étrangers’ nouvelle restauration 4K connue sous le nom Les étrangers : le roman complet. A voir en salles aux USA le 26 septembre. puis sur Blu-ray / HBO Max le 16 novembre. Je vous retrouve au stand de concession.

Sujets : Les étrangers