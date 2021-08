The Outsaiders annonce l’arrivée de ‘Bronze Times’, leur troisième album studio | Garage de pierre

320 gr de résine époxy ultra transparente non toxique - résine + durcisseur, effet eau pour créations artistiques, revêtement de surface, modélisation, bricolage, bricolage

⚙️【FACILE À UTILISER】 La résine époxy transparente convient aussi bien aux débutants qu'aux artistes professionnels. Commencez à fabriquer des bijoux, des peintures et toute création professionnelle impliquant l'utilisation de résine. Le kit comprend : 200 gr de résine, 120 gr de durcisseur, 1 paire de gants, et un mode d'emploi avec tous les conseils utiles pour un résultat parfait. 🧪【QUALITÉ IMPECCABLE】 Parfaitement transparent, il n'incorpore pas de bulles d'air grâce à la formule spécifique pour les bijoux et les créations artistiques. Il est également idéal pour encastrer des objets. Compatible avec les moules en silicone, bois, tissu, verre, papier ou photo. La catalyse complète prend environ 24 heures mais le produit peut être extrait du moule après seulement 10 heures. ✔️【100% MADE IN ITALY】 Formule développée et produite en Italie spécifiquement pour les créations artistiques. Parfaitement transparent avec les nouveaux filtres UV anti-jaunissement, liquide pour éviter l'incorporation de bulles d'air. Très brillant et auto-nivelant. ☘️【SR ET CERTIFIÉ】 Toutes les résines Resin Pro sont certifiées non toxiques, sans odeur, sans solvant, ininflammables et totalement sûres. Vous trouverez toutes les données relatives à l'utilisation sont indiquées dans le livret d'instructions contenu dans l'emballage. 💧COMMENT UTILISER】 Le rapport de mélange 100: 60 rend ce produit très facile à utiliser. Étant une résine à deux composants, il suffit de mélanger la RÉSINE A + DURCISSEUR B dans le rapport indiqué au-dessus de l'emballage et de la laisser durcir sans avoir besoin d'autres additifs. Peut être coloré à volonté. ⚙️【SERVICE D'ASSISTANCE GRATUIT] RESIN PRO est une société italienne qui fournit à tous ses clients une assistance technique gratuite. Toute personne ayant besoin de conseils ou souhaitant améliorer sa connaissance des produits peut contacter notre service d'assistance en s'adressant à des techniciens experts qui se feront un plaisir de vous aider sur toutes les couleurs et applications particulières.