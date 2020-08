The Outer Worlds: Peril on Gorgon montre un gameplay commenté

Il y a quelque temps, il a été annoncé au monde Péril sur Gorgone, la première des extensions de l’histoire qui mettra en vedette le célèbre RPG de Obsidienne Les mondes extérieurs. Maintenant, à l’occasion de Gamescom, les responsables du jeu vidéo ont voulu montrer davantage ce DLC et préparer son arrivée sur le marché en quelques jours seulement.

C’est un gameplay commenté d’un peu plus de 10 minutes qui Obsidienne a l’habitude de révéler au monde plus de Les mondes extérieurs: péril sur Gorgone. La vidéo révèle une toute nouvelle mission dans laquelle, comme d’habitude en Obsidienne, mettez en évidence les multiples options offertes au joueur pour continuer la mission. Avec, le gameplay révèle de nouveaux personnages, armes et environnements que nous pouvons visiter dans nos nouvelles aventures autour de Halcyon. Ci-dessous, vous pouvez voir le gameplay montré par vous-mêmes.

Péril sur Gorgone arrivera sur le marché le jour même 9 septembre dans le cadre du Pass Expansion Les mondes extérieurs, qui donnera également accès à une deuxième extension qui sera publiée ultérieurement, ou individuellement. Ci-dessous vous pouvez voir la description du produit.

“Le DLC offre à vos employés plus d’éléments qu’ils aiment tant dans cet univers sombre et humoristique à travers une aventure en noir et blanc qui emmènera les joueurs vers l’astéroïde Gorgon pour enquêter sur l’origine mystérieuse d’Adrena-Time. Là vous trouverez de nouvelles armes, armures, failles et la même liberté pour s’attaquer aux problèmes qui ont rendu le jeu original si satisfaisant. Il y en a encore plus! Le niveau maximum passera également à 33 pour vous offrir plus de façons de créer votre personnage avec de nouveaux avantages et capacités.“.

