The Outer Worlds 2: Sequel a été officiellement annoncé à l’E3

Il n’y a même pas deux ans Divertissement en obsidienne Bethesda a déclaré la guerre à qui est le meilleur Tomber peut faire. Avec Les mondes extérieurs En termes techniques, ils n’avaient peut-être pas livré le meilleur jeu à l’époque, mais le travail a néanmoins été accueilli favorablement par les critiques et les joueurs du monde entier. Cependant, avec la référence qu’il y a encore place à l’amélioration.

La suite du concurrent The Outer Worlds 2: Fallout officiellement annoncée

Qu’il y en ait un deuxième partie néanmoins, ce n’était pas clair pendant longtemps. Jusqu’ici. Parce qu’à cette année E3 est devenu officiel maintenant Les mondes extérieurs 2 annoncé et dans une première bande-annonce, il y avait déjà une impression du sérieux avec lequel les développeurs se prennent eux-mêmes, leur jeu et la concurrence. Pas trop, à savoir. Dans le court Bande annonce Il n’y a pas grand chose à voir sur le nouveau jeu de Microsoft.

Au lieu de cela, certains d’entre nous deviennent Clichés de jeux vidéo jeté autour des oreilles et a clairement indiqué avec un clin d’œil que vous êtes dans un stade précoce de développement est situé. Vous pouvez donc principalement découvrir dans la vidéo ce qui ne fera pas partie du jeu fini. Y compris beaucoup de reflets d’objectif, des plans au ralenti insensés et la voix du narrateur charismatique.

« The Outer Worlds » a été créé avant que le développeur américain Obsidian Entertainment ne soit racheté par Microsoft, et était considéré comme une réponse directe au fait qu’Obsidian a été célébré après Fallout: New Vegas n’était plus autorisé à jouer à un jeu dans l’univers Fallout. Étant donné qu’Obsidian était un studio plus petit avec des ressources relativement limitées, plus d’un espéraient que le rachat de Microsoft pourrait permettre aux titres de studio populaires d’obtenir plus de suites budgétaires.

Avec l’annonce d’aujourd’hui à l’E3, nous semblons avoir fait un petit pas de plus vers ce rêve, mais il est encore beaucoup trop tôt pour spéculer. Après tout, jusqu’à présent, il n’y a pas de détails sur « The Outer Worlds 2 », encore moins un officiel Date de sortie ou tout indice suggérant la qualité et la portée du jeu.