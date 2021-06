‘The Outer Worlds 2’ arrive et voici la 1ère bande-annonce

« The Outer Worlds 2 », la suite du jeu vidéo bien-aimé « The Outer Worlds », est en production, mais la bande-annonce légère de Microsoft Xbox indique que les développeurs ne sont pas prêts à parler d’autre chose que de son nom.

Le successeur surprise du populaire jeu de rôle d’action 2019 dans l’espace a été annoncé dimanche 13 juin à l’E3, une grande conférence de l’industrie du jeu vidéo. tenu virtuellement cette année en raison de la pandémie de COVID-19. L’excessif Bande-annonce de 90 secondes se moque de la façon dont les annonces de jeux à un stade précoce, comme celle de « The Outer Worlds 2 », refusent de divulguer de nombreux détails.

« Maintenant, nous voyons notre héros, mais seulement leur silhouette, car les développeurs n’ont pas terminé le design », entonne une voix malveillante lors de la bande-annonce satirique. « Ou fini l’histoire. Ou fini n’importe quel gameplay qui est réellement prêt à être montré. En fait, la seule chose qu’ils ont terminée… c’est le titre. »

Nous ne pouvons donc rien vous dire sur la date de sortie du jeu, l’intrigue, les plateformes sur lesquelles il sera disponible ou vraiment quoi que ce soit d’autre. Mais nous pouvons indiquer ce que Fil Xbox dit à propos du projet :

« Prenant place dans un nouveau système stellaire avec un nouvel équipage, nous sommes ravis de ramener tout le monde à la franchise ‘The Outer Worlds’. Et, les fans de ‘The Outer Worlds’ devraient toujours se souvenir – ce n’est pas le meilleur choix. C’est le choix de Spacer « , a déclaré Feargus Urquhart, directeur du studio de développement de jeux Obsidian Entertainment, dans la déclaration Xbox Wire.

En attendant plus de nouvelles sur la suite, le jeu original 2019 « The Outer Worlds » est toujours disponible pour jouer sur PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows et Nintendo Switch. De nombreuses versions de l’E3 2021 sont exclusives aux plates-formes Microsoft, cependant, « The Outer Worlds 2 » peut ne pas être aussi largement disponible que son prédécesseur.

Le jeu original se déroule en l’an 2355 dans un avenir alternatif dans lequel d’énormes sociétés dominent la Terre et étendent leur portée à d’autres systèmes stellaires. En vedette dans « The Outer Worlds », un système fictif à six planètes appelé Halcyon, qui est si loin que les équipages doivent hiberner pendant un voyage de 10 ans. Dans la vraie vie, l’hibernation des astronautes a également été étudiée dans le cadre du programme Innovative Advanced Concepts de la NASA, qui fournit un financement de démarrage pour des idées d’exploration spatiale dans un avenir lointain.

L’univers de « The Outer Worlds » propose un voyage plus rapide que la lumière (FTL), appelé Sauter l’espace dans la franchise. Malheureusement pour les fans de longue date des voyages FTL dans des franchises comme « Star Wars », « Star Trek » et « Battlestar Galactica », cependant, de nouvelles recherches publiées en avril 2021 suggèrent les lecteurs de distorsion réels peuvent être limités par des problèmes énergétiques et des contradictions avec les théories de la relativité et de l’espace-temps d’Einstein, entre autres.

« The Outer Worlds » propose également de nombreux types d’armes, y compris un pistolet à rayons rétractables qui rappelle les concepts d’autres franchises spatiales. L’utilisation la plus notoire d’un rayon de rétrécissement était peut-être dans la comédie de 1996 « Mars Attacks! » dans lequel le leader martien utilise un rayon rétractable contre le général Decker, un éminent militaire fictif représentant le président des États-Unis.

