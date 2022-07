The Other One : la série britannique de seulement 12 épisodes avec laquelle vous n’arrêterez pas de rire

La comédie est un genre complexe qui a divers bords ainsi que des publics. Il y a ceux qui préfèrent l’humour avec une touche de romantisme, d’autres avec un peu de musique, ceux qui aiment l’humour noir et il y a ceux qui aiment le ridicule, mais intelligent. En cas de L’autreproduction originale de Télé de glandpourrait se positionner dans cette dernière description, puisque tout ce qui se passe dans cette histoire est vraiment incroyable.

Série britannique écrite et réalisée par houx walsh tourne autour de Cathy, une jeune femme qui perd subitement son père alors qu’elle fête son anniversaire. Mais, au milieu de la tristesse, elle et sa mère découvrent que Colin avait non seulement un amant mais aussi une autre fille. Ainsi, cela devient le coup d’envoi d’un véritable cauchemar.

Comment se passe la deuxième saison de The Other One

A noter que dans les nouveaux épisodes, le lien entre Cathy, interprétée par Ellie Blancet sa demi-soeur, Cat, interprétée par lauren sochaC’est beaucoup plus paisible. C’est que parmi leurs nombreuses différences, puisque si Cathy est structurée et perfectionniste, Cat est extrêmement insouciante, ils ont réussi à trouver un point commun et même à nouer une sorte d’amitié. Il en va de même pour leurs mères, Tess et Marilyn, devenues de véritables alliées après la trahison inattendue de celui qu’elles croyaient être l’amour de leur vie.

Mais puisque l’imprévu est la caractéristique principale et la plus marquante de cette série, la saison 2 n’allait pas faire exception. Pour ne rien arranger à cette famille recomposée, un troisième amant apparaît pour Colin et un nouveau frère pour Cat et Cathy, ce qui provoquera des disputes et des situations des plus cocasses.

En ce sens, il faut dire que la deuxième saison de L’autre est beaucoup plus impliqué dans une atmosphère pleine de gags comiques et absurdes, qui sera un régal pour les fans de comédie et ceux qui ne sont pas si liés au genre. La série a une narration très dynamique, des dialogues acides et rapides pleins d’ironie qui en font une série typiquement britannique.

D’autre part, il met à nouveau en évidence la performance de Ellie Blancle comédien d’Oxford qui, à 33 ans, a déjà une longue carrière à la télévision en Angleterre, se distinguant par l’intéressante parodie de la royauté, Les Windsor. White imprime à son personnage une fraîcheur et un cabotinage particulier qui font d’elle le personnage préféré de la série.

À la fois, lauren sochaqui dans la première saison fut, sans aucun doute, la révélation de la production, à cette occasion, offre une fois de plus des scènes mémorables à chacune des occurrences de Cat. Enfin, la complicité entre Marilyn et Tess, incarnée par Siobhan Finneran Oui devant rebeccadeviendront plus fortes, même grâce à l’alchimie pétillante des actrices qui transmettent ce désespoir qui les envahit en n’arrivant toujours pas à surmonter la déloyauté de leur ex-mari, qu’elles pensaient parfaitement connaître.

Nul doute que cette série est une comédie de toutes les lettres qui sait, en grande partie grâce aux scripts de Holly Walsh, captiver les téléspectateurs avec l’histoire d’une famille qui semble sans but. Avec un casting derrière et devant les caméras presque entièrement composé de femmes, L’autre brille à nouveau sur l’écran Télé de gland. cette deuxième saison a cinq épisodes (le premier en a sept) que l’on peut déjà voir sur la plateforme dans toute l’Amérique latine à partir de ce jeudi 28 juillet.

