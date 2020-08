The Other 2 Saison 2: Tout savoir sur la saison à venir !!

La série télévisée américaine de comédie sur le Web ‘The Other Two’ peut tourner avec sa suite. Les producteurs de la série sont Sarah Scheider et Chris Kelly. La première saison de la séquence se déroule bien et bien accueillie par le grand public. Avec un taux d’approbation de 94% et un score de 8,5 sur les tomates pourries. Sincs il y a une augmentation de la demande de la saison 2 de la série, alors allons-y vite.

Date de sortie de The Other 2 Saison 2

Les autres attentes de la deuxième saison 2 sont initialement prévues pour la seconde moitié de 2020. L’annonce et le renouvellement de la saison 2 ont été annoncés le 11 février. En raison de la pandémie et du verrouillage mondial, la production est à l’arrêt. Néanmoins, nous essayons de vous tenir au courant.

Détails de l’intrigue et du scénario du spectacle:

La première saison de l’émission se concentre sur les frères et sœurs et leurs batailles émotionnelles avec un frère de treize ans. Le spectacle tourne autour de Cary, un aspirant acteur homosexuel et sa sœur Brooke. Brooke est une ancienne danseuse avec des compétences. Elle se retrouve aux prises avec ses émotions sur son jeune frère. La soudaine poussée de reconnaissance de Chase. Maintenant, l’histoire va avancer sur une excitation extraordinaire pour la saison 2.

Core Cast pouvant reprendre leurs rôles:

Helene Yorke, Drew Tarver, Case Walker, Ken Marino, Molly Shannon, Josh Segarra, Andrew Ridings, Brandon Scott Jones, Richard King.

