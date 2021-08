The Orville saison 3 : date de sortie, distribution, intrigue et ce que nous savons de la saison 3 jusqu’à présent

– Publicité –



Star Trek était peut-être la série la plus percutante sur les monstres automobiles. Seth MacFarlane, un fan de longue date de Star Trek, a créé et joue dans une comédie d’une heure intitulée « Star Trek: The New Generation » pour rendre hommage. Orville pensait que le « New Star Trek » était une tentative de combler le vide laissé par le spectacle bien-aimé de Trek. La capacité de mélanger la science et la fiction avec le drame, l’action et le mystère est un talent à part entière, et Seth et John Cassar semblent être hautement qualifiés pour cela.

Tout a changé depuis que l’avenir a été défini il y a 400 ans. La Terre fait maintenant partie d’une vaste civilisation d’avant-garde connue sous le nom d’Union planétaire. C’est surtout paisible. Quand Ed Mercer trouve sa femme en train de tricher, sa vie est bouleversée. Après avoir traversé un divorce difficile, il se retrouve dans une profonde douleur. Il décroche le job de rêve d’un pilote de l’US S Orville, l’un des 3000 navires. Son espoir est renouvelé. Il cherche à prouver sa valeur et ce travail lui convient parfaitement.

Malheureusement, sa chance ne tient pas puisque son ex-femme Kelly Grayson a été nommée premier officier. Ed construit un équipage solide, qui comprend des humains et d’autres extraterrestres. Il est accompagné de Gordon Malloy qui est son meilleur ami.

Le spectacle a été nominé pour de nombreux prix comme les Primetime Emmy Awards (2019), les Saturn Awards (2018 et 2019), les International Film Music Critic Awards (2018 et 2020), où il a remporté de nombreuses fois.

Distribution attendue

Seth MacFarlane joue le capitaine Ed Mercer. Adrianne Palicki incarne le commandant Kelly Grayson. J. Lee est le lieutenant-commandant John Lamar. Scott Grimes est le commandant Gordon Malloy. Mark Johnson incarne Isaac. Jessica Szohr est le lieutenant TallaKeyali. Anne Winters rejoindra le casting en tant que Charly, un acteur qui est un membre régulier. Eliza Taylor, une actrice, pourrait également faire une apparition mais ce n’est pas encore confirmé.

Scénario attendu

Nous ne savons pas grand-chose de l’intrigue pour la saison à venir. Cependant, le créateur a révélé qu’il y aurait une narration dramatique et une tournure inattendue des événements. Les fans remarqueront que les nouveaux épisodes conserveront la même qualité que les épisodes les mieux notés des saisons originales « Identity » ou « Pt. Les fans remarqueront que les nouveaux épisodes conserveront la même qualité que les épisodes les mieux notés des saisons précédentes «Identity», Pt. « Pt. Les récits de personnages ne disparaîtront pas. Nous continuerons à les voir grandir et changer. Cependant, nous pouvons être sûrs que ce ne sera pas le même que ce que nous avions espéré.

Date de sortie supposée

On ne sait pas encore quand le film sortira, mais il sera probablement disponible à l’achat d’ici septembre 2021. Comme de nombreux films et émissions de télévision à travers le monde, la production sur l’Orville a également été arrêtée par la pandémie mondiale. L’émission devait initialement être diffusée fin 2020. Mais la production a été reportée au 1er décembre 2020. Le tournage a été reporté au 4 décembre pour des raisons de sécurité. Le spectacle a de nouveau été annulé le 18 janvier 2021 en raison d’une augmentation des cas à Los Angeles.

L’émission a été déplacée de Fox à Hulu et 11 épisodes ont été diffusés avec 12 à 15 minutes de plus que le temps d’antenne normal. Malheureusement, aucune bande-annonce ou teaser de la nouvelle saison n’a été publié. La saison 3 d’Orville sera disponible d’ici décembre 2021, selon l’équipage.