The Orville: New Horizons Sneak Peek Teaser révèle une date de sortie retardée

Fans de L’Orville, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. En commençant par la bonne nouvelle, Hulu a publié un nouveau teaser pour la troisième saison à venir de la série, surnommé L’Orville : nouveaux horizons. D’une durée de près de quatre minutes, le teaser bourré d’action comprend également le générique d’ouverture. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Bien que ce soit un régal pour les fans, Hulu a publié la vidéo comme un moyen d’atténuer le coup porté aux mauvaises nouvelles. Il est révélé dans le teaser que Hulu sera désormais présenté en première L’Orville : nouveaux horizons le 2 juin 2022. Un précédent teaser publié à l’automne 2021 avait dévoilé une date de sortie le 10 mars pour l’émission, ce qui signifie que les fans devront attendre environ trois mois de plus pour voir les nouveaux épisodes.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le synopsis officiel de L’Orville : nouveaux horizons se lit comme suit : « Définissez 400 ans dans le futur, L’Orville : nouveaux horizons trouve l’équipage de l’USS Orville poursuivant leur mission d’exploration, alors qu’ils naviguent à la fois dans les mystères de l’univers et dans les complexités de leurs propres relations interpersonnelles.

La série met en vedette Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Chad L. Coleman et Jessica Szohr. Anne Winters rejoint également le casting de la saison 3, un navigateur de navire Ensign Charly Burke. Norm MacDonald sera également présenté à titre posthume dans l’émission car il avait terminé son travail de voix off avant sa mort. MacFarlane a créé la série qui a fait ses débuts sur Fox où elle a duré deux saisons avant son déménagement à Hulu.





Alors que la première saison de L’Orville n’a pas répondu aux critiques, a été frappé par un splat pourri à 30% chez Rotten Tomatoes, il a semblé trouver rapidement son chemin par la saison 2. La deuxième saison de l’émission a un score parfait sur Rotten Tomatoes de 100% certifié frais, donc l’amour pour le La série n’avait fait que croître de façon exponentielle et avait accru l’anticipation de la troisième saison. Cela signifie également que la pression est élevée pour Nouveaux horizons pour égaler la qualité de la saison 2, du moins aux yeux des principaux critiques.

The Orville : New Horizons n’est peut-être qu’un début





Hulu

De la possibilité d’aller au-delà L’Orville : nouveaux horizons, Seth MacFarlane a déclaré qu’il espérait que « ce n’est pas la dernière fois que nous allons tous dans l’espace », suggérant qu’il est prêt à faire plus de saisons. C’est aussi quelque chose dont on a parlé à Hulu également. Jordan Helman, responsable des originaux scénarisés chez Hulu, a évoqué la possibilité de faire une autre saison. Cela reste une « conversation ouverte » sur le streamer et l’avenir de la série dépendra probablement de la qualité de la réception de la troisième saison par les fans.





« [The] l’avenir de la série reste une conversation ouverte et il n’y a pas eu de conversations autrement », a déclaré Helman à Deadline. « Je crois que les fans de la série qui nous viennent de Fox seront profondément excités et rassasiés. Je pense aussi que pour les nouveaux fans qui n’en ont peut-être pas fait l’expérience, cela leur semblera nouveau.

L’Orville : nouveaux horizons sera présenté en première sur Hulu le 2 juin 2022, tant qu’il n’y aura plus de retards surprises.





Disney + Executive suggère que la série Obi-Wan Kenobi arrive en mai Le prochain Obi-Wan Kenobi de Disney + est l’un des spectacles les plus attendus de l’année, et selon un tweet maintenant supprimé, il arrivera en mai.

Lire la suite





A propos de l’auteur