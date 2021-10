The Original Tomb Raider célèbre son 25e anniversaire

Si vous vous souvenez de la sortie du premier Tomb Raider sur PlayStation, alors félicitations : vous avez survécu pendant plus d’un quart de siècle. Le jeu qui a lancé les nombreuses, nombreuses aventures de Lara Croft, Tomb Raider a été lancé sur SEGA Saturn le 25 octobre 1996, avant de sortir sur la première console de Sony quelques semaines plus tard, le 14 novembre. C’est un titre incroyablement maladroit par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais dans les années 90, Tomb Raider a été une révélation.

Mme Croft était une héroïne qui pouvait tout faire. Backflips, front flips, side flips… tout en tirant avec deux pistolets. Ou double uzis. Dieu, nous avons adoré les uzis. Il y avait tellement de choses à aimer à propos de Tomb Raider à l’époque, mais peut-être que la plus grande réussite du jeu était la conception des niveaux. Qui pourrait oublier cette rencontre avec le t-rex ? Qu’en est-il de la grande pyramide effrayante du tombeau de chair vers la fin? Des trucs mémorables du début à la fin.

Bien sûr, Lara a connu des hauts et des bas, mais les jeux Tomb Raider les plus récents et redémarrés de Square Enix ont bien fonctionné. Êtes-vous un grand fan de Tomb Raider ? N’arrêtez jamais de sauter dans la section commentaires ci-dessous.