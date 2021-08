The Original Quake est maintenant disponible sur PS4 avec des visuels améliorés, un nouveau contenu, plus

Plus tôt dans la journée, les classes d’âge ont apparemment divulgué une sorte de titre Quake faisant son chemin vers PlayStation 5 et PS4. Il y a eu des rumeurs d’un remaster, et c’est exactement ce que nous avons. Le Quake original a été publié par surprise aujourd’hui, le 19 août, sur PS4, avec une version PS5 à venir plus tard.

Disponible pour 9,99 €/7,99 €, c’est le jeu dont ceux d’un certain âge se souviendront des années 90, sauf qu’il a été assez bien mis en valeur pour les systèmes modernes. Fonctionnant jusqu’à 4K sur PS4 Pro, les visuels du jeu ont fait l’objet d’une refonte, avec des modèles améliorés, un éclairage dynamique, un anti-aliasing, etc. Il comprend la campagne originale ainsi que les deux packs d’extension, The Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity.

Ce qui est peut-être le plus excitant, ce sont deux toutes nouvelles extensions de MachineGames, les créateurs des récents titres de Wolfenstein. Intitulé Dimension of the Past et Dimension of the Machine, ce dernier est une toute nouvelle aventure, ce qui est plutôt chouette. Ensuite, il y a le multijoueur en ligne et local, vous pouvez donc vous engager dans des modes coopératifs et compétitifs à l’ancienne avec des serveurs dédiés. Pour couronner le tout, le jeu propose un support de jeu croisé et de mod.

Cela semble être un package très solide pour le prix – la question sera de savoir si tout va tenir en 2021. Jouerez-vous à Quake sur PS4 ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.