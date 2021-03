«  The One  »: le nouveau «  Black Mirror  » de Netflix s’interroge sur ce qui se passerait si la génétique nous aidait à trouver nos âmes sœurs

Un méli-mélo singulier de thriller, de science-fiction quotidienne « Black Mirror » et de drame romantique doux constituent les ingrédients de la nouvelle série britannique de StudioCanal distribuée par Netflix. Et ce sont sans aucun doute des problèmes qui nous concernent de très près, car quelques jours à peine après sa première, la première saison de cette série s’est hissée au Top des plus vues Sur la plateforme.

Son secret réside dans le fait que sous une intrigue à suspense générale et une structure avec des sauts dans le passé où l’on connaît de plus en plus les protagonistes ambigus, une série de personnages secondaires sont affichés affectés par l’invention dystopique The One. ils ne sont reliés les uns aux autres que très légèrement, mais chacun vit des circonstances personnelles que le service / entreprise qui donne son titre à la fiction affecte de manière très différente. Et dans tous les cas, dDe la même manière qu’il a fait «Black Mirror», cela oblige le lecteur à se demander à chaque tour du script « Que ferais-je si …? »

L’intrigue tourne autour de The One, un système qui en quelques mois a complètement changé la perception de la société sur les relations personnelles. Il s’agit de une méthode scientifique capable, sans aucun doute et utilisant la génétique, de déterminer qui est notre âme sœur. En effet, cette catégorie n’est pas une question de poèmes romantiques, mais de science pure: qui est destiné à être un couple est une question quantifiable, et The One la décide parfaitement.

Nous rencontrerons dans cette première saison Rebecca Web (une Hannah Ware bien mystérieuse), PDG de la société qui commercialise cette application de la génétique, et que est impliqué dans une enquête criminelle lorsque le corps d’un vieil ami se présente. Non seulement elle est parsemée de soupçons, mais aussi une ancienne partenaire et co-découvreur de l’invention qui a fait d’eux des millionnaires. Pendant ce temps, la société essaie de gérer de manière très différente le changement sans revenir sur les modes traditionnels de savoir et de tomber amoureux.

Quand la génétique est l’algorithme

Il existe un parallèle clair entre la méthode utilisée par The One, basée sur la génétique, et les applications de rencontres comme Tinder, qui analysent les goûts et les affinités des utilisateurs, et font correspondre ceux qui les utilisent avec des personnes compatibles. Comment notre façon de voir les relations évolue, de plus en plus médiatisée par Internet et à cause de nos nouveaux usages et coutumes dans le monde virtuel, dans un monde où «sortir flirter au bar» est quasiment dépassé, est l’une des questions que la série met sur la table.

Pour élever différents points de vue, « The One » décrit différentes relations entre divers correspondre, quels sont ces couples idéaux selon la génétique, après une demande préalable et volontaire. Que se passe-t-il quand un seul d’entre nous sait ce qui a été fait correspondre avec quelqu’un? Et s’ils savaient tous les deux, mais que l’un d’eux ment sur tout? Et l’hypothèse la plus intéressante, affectant un journaliste enquêtant sur Webb: l’infaillibilité de The One ne causera-t-elle pas des fissures dans des relations apparemment heureuses, mais pas bénies par la génétique?

Tout cela est déjà très efficacement exposé dans le roman original dans lequel la série est inspirée, par John Marrs, et qui a été adapté pour l’écran par Howard Overman («Misfits»). L’enquête policière qui révèle des détails obscurs sur l’origine de The One établit un fil conducteur pour l’intrigue, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est la légère nuance de science-fiction de l’intrigue, qui montre comment la science est capable de modifier, pour le meilleur ou pour le pire, des coutumes sociales fermement enracinées.

Sans être une production parfaite (il y a un manque de logique dans l’enquête policière parfois très arbitraire, et la dangerosité d’une base de données à croiser avec des données génétiques pourrait être exploitée davantage), «The One» regorge de bonnes idées. Oui certains sont assez difficiles, comme le concept selon lequel «l’âme sœur» est quelque chose qui existe scientifiquement. Le choc entre la foi (car cette vision idéalisée de l’amour, en fin de compte, est une question de foi) et la raison a toujours alimenté les meilleures dystopies. «The One» ne va pas aussi loin, mais il explore certainement dans les bons domaines.