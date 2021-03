« The One »: ce qui s’est passé à la fin de la série Netflix et qu’est-ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Basé sur le roman « The Nearly Perfect Couple » de John Marrs, « The One » est une mini-série de Netflix dans un proche avenir où une nouvelle technologie audacieuse permet aux gens de déterminer leur correspondance appropriée grâce à un échantillon d’ADN.

Rebecca, qui dirige une entreprise qui est chargée de dire aux gens qui leur correspond idéal avec une étude génétique. Mais elle cache plus d’un secret et semble prête à tout pour protéger son empire.

Bien que l’entreprise de jumelage soit un succès, tout n’est pas parfait, car il y a quelques détracteurs, la compatibilité génétique ne semble pas suffisante pour garder un couple ensemble, Rebecca Webb ment au monde sur son partenaire idéal et ils essaient de retirer son poste de directrice , et le corps de son ami Ben semble flotter dans la Tamise.

Alors que la police enquête sur la mort de Ben, « Celui”Montre comment Rebecca et James ont développé leur projet: ils ont volé des informations confidentielles à leur ami Ben et l’ont mis en difficulté avec ses employeurs, et Rebecca se tourne vers Matheus pour vérifier la compatibilité.

Rebecca est prête à tout pour ne pas perdre l’empire qu’elle a construit (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «THE ONE»?

Pour arrêter les enquêtes policières, Rebecca divulgue des informations à la presse. Il menace également James de ne rien révéler de son passé. Ils sont tous deux impliqués dans la mort de leur ami.

À l’enterrement, Kate retourne la sœur de Ben contre Rebecca, qui, pour se venger, divulgue une sex tape de la police, et mentionne même son match avec Sofia qui est hospitalisée après un terrible accident.

Quand Fabio devient un fardeau pour Rebecca, il lui donne de l’argent pour se débarrasser de lui, mais les choses se compliquent lorsque le frère de Matheus fait une overdose et qu’elle le laisse mourir. L’âme sœur de Rebecca arrive à Londres et grâce à l’intervention de Kate, elle commence à douter du réalisateur de « Celui».

Dans le dernier chapitre, Rebecca annonce lors d’une conférence de presse qu’elle vendra ses actions et quittera son poste de PDG pour passer le reste de sa vie avec son âme sœur. Mais Matheus meurt en la protégeant de David Cooper, l’homme qui était contre le jumelage depuis le tout premier chapitre parce qu’il la blâme d’avoir perdu sa famille.

De plus, la vérité sur ce qui est arrivé à Ben est enfin révélée. Après une dispute, Rebecca le poussa du toit et fit pression sur James pour l’aider à se débarrasser du corps. Mais ce n’est pas tout, Rebecca s’est rendu compte que Ben était toujours en vie avant de tomber à l’eau, et au lieu de l’aider, elle l’a jeté sans hésitation.

Rebecca a poussé Ben du toit et dans l’eau alors qu’il était encore en vie (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE «L’UN»?

La mini-série est basée sur un roman, « Celui»Par John Marrs, et parce que tout son contenu a été abordé dans le premier épisode, il est peu probable que cette histoire se poursuive, cependant, il reste encore quelques questions en suspens.

Oui Netflix renouvelle « The One » pour une deuxième saison, les scénaristes devraient trouver un moyen d’élargir la fiction qui compte huit chapitres. Bien que l’histoire centrale soit terminée, il reste encore quelques sous-intrigues qui n’ont pas été correctement résolues.

Le triangle amoureux de Megan, Mark et Hannah est l’un des problèmes en suspens. Les deux derniers se sont réconciliés et ont découvert qu’ils attendaient un enfant, tandis que Megan a envoyé l’ADN d’Hannah à la recherche de son partenaire idéal.

De plus, Kate a encore des doutes sur ses sentiments pour Sophia et son attirance pour son frère. Rebecca n’a reçu aucune punition pour ses crimes, à part la mort de Matheus. ¿Celui ça marche vraiment?