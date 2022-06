The Old Man est renouvelé pour la saison 2 chez FX

FX gardera Ponts Jeff autour pour un peu plus longtemps. Après avoir lancé la nouvelle série de l’acteur Le vieil homme, le réseau a officiellement passé la commande pour une deuxième saison. Par date limite, la série a connu des débuts particulièrement solides lors de la première de ses deux premiers épisodes plus tôt ce mois-ci. Se débrouille bien sur le câble et le numérique, Le vieil homme était la première de la série la plus regardée depuis janvier 2021 et le début de la série FX le plus regardé sur Hulu lors de son week-end d’ouverture.

« Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz et Warren Littlefield ont fait un travail fantastique avec Le vieil homme, qui offre la puissante intrigue et l’action à couper le souffle du livre de Thomas Perry », a déclaré Eric Schrier, président de FX Entertainment, dans un communiqué. « Le casting stellaire dirigé par Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman et Alia Shawkat est vraiment en contact avec le public, et nous sommes ravis de commencer à travailler sur la saison deux avec nos collègues de 20th Television et cette équipe fantastique. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Karey Burke, présidente de 20th Television, a ajouté: «Cette formidable série a fait un long voyage dans les airs, ce qui rend la réaction des critiques et du public ces dernières semaines d’autant plus douce. Mais la vérité est que personne qui y a travaillé ces trois dernières années n’est surpris qu’il résonne si profondément. De la brillante exécution créative de Jon, Dan et Warren aux spectaculaires rotations de stars de Jeff, John, Amy et Alia, cette série palpitante est à la hauteur et nous remercions FX pour son incroyable soutien.

Jeff Bridges joue dans Le vieil homme en tant qu’ancien agent de la CIA qui vit hors réseau depuis des décennies pour être retiré lorsqu’il est ciblé par un assassin. La série met également en vedette Jon Lithgow, EJ Bonilla, Bill Heck, Leem Lubany, Aila Shawkat, Gbenga Akinnagbe et Amy Brenneman. Jonathan E. Steinberg a créé la série avec Robert Levine. Il est basé sur le roman original de Thomas Perry. Vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous.

Le vieil homme se concentre sur Dan Chase qui s’est enfui de la CIA il y a des décennies et vit hors réseau depuis. Lorsqu’un assassin arrive et tente d’éliminer Chase, le vieil agent apprend que pour assurer son avenir, il doit maintenant réconcilier son passé. Avec Dan Chase chassé de sa cachette, le directeur adjoint du FBI pour le contre-espionnage, Harold Harper, est appelé à le traquer en raison de son passé compliqué avec le fugitif voyou. Lorsque Chase s’avère plus difficile à appréhender que prévu par les autorités, un sous-traitant d’opérations spéciales hautement qualifié est également envoyé pour le poursuivre. Alors qu’elle est en fuite, Chase loue une chambre à Zoe McDonald qui puise dans des réserves qu’elle ignorait avoir pour survivre le jour où elle apprendra la vérité sur son nouveau locataire.

Le vieil homme diffusé le jeudi sur FX. La deuxième saison de la série n’a pas encore de date de première sur FX, mais il sera bon pour les fans de savoir en regardant avec la saison 1 qu’une saison 2 est déjà en préparation.