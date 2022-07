The Old Man Episode 7 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de The Old Man Episode 7. Après avoir regardé ses épisodes précédents, les fans de cette série sont vraiment très excités pour son prochain épisode. Pour connaître toutes les informations possibles sur cet épisode à venir, beaucoup de ses fans le recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous fournirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de The Old Man Episode 7. Nous vous suggérons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin, car ici, vous apprendrez à connaître tous les autres détails tels que Où vous pouvez regarder cette série, les détails du casting et bien plus encore.

Il s’agit d’une série télévisée américaine de thriller dramatique basée sur un roman du même nom écrit par Thomas Perry. Cette série a été créée par Jonathan E. Steinberg et Robert Levine. Son premier épisode est sorti le 16 juin 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suit Dan Chase et c’est un ancien agent de la CIA qui vit sous terre dans le nord de l’État de New York depuis une trentaine d’années. Lorsqu’un intrus entre chez lui et qu’il le tue, Chase est forcé de se cacher. À partir de là, l’histoire réelle commence et au fur et à mesure que vous commencerez à la parcourir, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez plus excitée de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire. Maintenant, tous les fans recherchent la date de sortie de The Old Man Episode 7. Vous serez heureux de savoir que c’est officiellement confirmé.

Date de sortie de l’épisode 7 du vieil homme

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 7 de The Old Man. L’épisode 7 sortira le 21 juillet 2022. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer. Nous vous suggérons donc à tous de marquer la date donnée et n’oubliez pas de la regarder avec vos amis.

Où regarder le vieil homme ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est FX. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Prime Video et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Comme il s’agit de plateformes en ligne, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez y accéder ici.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Jeff Bridges comme Dan Chase / Johnny Kohler

John Lithgow comme Harold Harper

EJ Bonilla comme Raymond Waters

Bill Heck comme jeune Dan Chase

Leem Lubany comme jeune Abbey Chase / Belour Hamzad

Alia Shawkat comme Angela Adams / Emily Chase

Gbenga Akinnagbe comme Julian Carson

Amy Brenneman comme Zoe McDonald

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de The Old Man Episode 7, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Old Man Episode 7 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

