The Old Guard 2 va de l’avant avec le retour de Charlize Theron et un nouveau réalisateur

Après quelques mois d’attente et de recherche, La vieille garde 2 a trouvé sa directrice en Victoria Mahoney. Actuellement en préparation chez Netflix, la suite à venir ramènera Charlize Theron et les autres acteurs principaux de l’original. Après avoir réalisé le film original, Gina Prince-Bythewood a choisi de ne pas revenir pour la suite, bien qu’elle ait souhaité bonne chance à Mahoney avec son travail sur la deuxième partie.

« J’aime La vieille garde et l’histoire et les personnages que j’ai eu l’honneur de mettre au monde. C’était excitant de perturber le genre », a déclaré Prince-Bythewood dans un communiqué, selon Deadline. « J’ai décidé de ne pas réaliser la suite, mais je resterai en tant que producteur. Je laisse notre franchise entre de bonnes mains alors que ma copine Vic Mahoney aborde ce prochain chapitre. »

« Véritablement renversé par les niveaux collectifs de talent, d’habileté et de savoir-faire qui sont entrés dans la sculpture La vieille garde, » Victoria Mahoneydit aussi. « J’ai dû le regarder plus d’une centaine de fois, et en tant que tel, je ne peux pas communiquer la vraie mesure de mon excitation – être invité sur La vieille garde voyage aux côtés de durs à cuire féroces. Toujours désireux de continuer à promouvoir le genre pour un public amateur d’action. Je tire chaleureusement mon chapeau au monde Gina, Charlize, Rucka, Fernández, Skydance, Netflix, Marc Evans Productions, Denver & Delilah Films et toute l’équipe audacieusement mis en avant. »

Dans un tweet reconnaissant la nouvelle, Mahoney a ajouté : « La vieille garde 2: Et nous avons décollé ! Tous ceux qui me connaissent savent que cette ÉQUIPE, cette histoire, ce genre, ce code postal et ce royaume sont un rêve devenu réalité. J’ai hâte que le public voie ce que nous préparons pour vous tous… »

La vieille garde est basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Greg Rucka et Leandro Fernández. Rucka a écrit le scénario du premier film et reviendra pour écrire la suite. Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor ont joué dans le film 2020. Tous devraient revenir pour La vieille garde 2.

Rucka sera le producteur exécutif en plus d’écrire le script. David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger produisent pour Skydance. Theron, Beth Kono et AJ Dix produisent également pour Denver et Delilah et Marc Evans produisent pour Marc Evans Productions. Prince-Bythewood produit également.

« Nous sommes plus que ravis que Vic rejoigne La vieille garde équipe », ont déclaré Theron, Kono et Dix dans un communiqué. « Sa passion pour ces personnages et sa vision ambitieuse du film nous ont tous submergés. Nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’opportunité de travailler avec elle. »

Mahoney a été directeur de deuxième unité sur JJ Abrams Star Wars : L’Ascension de Skywalker, faisant d’elle la première femme et la première femme noire à diriger un Guerres des étoiles film. Elle a également dirigé le long métrage de 2011 Crier au ciel avec ses autres crédits TV dont Tu, La ligne rouge, et Pays de Lovecraft. Dernièrement, elle aurait envisagé de nombreuses offres, mais diriger la suite d’un film aussi populaire pour Netflix était une trop belle opportunité pour la laisser passer.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour La vieille garde 2 à l’heure actuelle, mais la production semble être sur la voie rapide avec un réalisateur maintenant en place. Vous pouvez maintenant regarder le film original sur Netflix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

