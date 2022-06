The Old Guard 2 commence le tournage pour Netflix

Le tournage a maintenant commencé le La vieille garde 2, la suite à venir de l’un des plus grands succès du film d’action de Netflix. Directeur Victoria Mahoney s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partager les nouvelles passionnantes, révélant une image de l’ensemble du suivi à côté de la simple légende, « Jour1: #TheOldGuard2 / #TheOldGuard XV. »

Basé sur le roman graphique de l’écrivain Greg Rucka, La vieille garde est sorti sur Netflix en 2020 et suit un groupe de mercenaires dirigé par Charlize Theron. Mais il y a quelque chose d’inhabituel dans ce groupe de mercenaires, ce sont tous des immortels séculaires avec la capacité de se soigner. La première sortie de ce qui sera certainement une franchise est centrée sur le groupe alors qu’il découvre que quelqu’un est dans son secret, le forçant à se battre pour protéger sa liberté.

La première La vieille garde est réalisé par Gina Prince-Bythewood et écrit par Greg Rucka, et met en vedette Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor.

La vieille garde 2 voit Gina Prince-Bythewood quitter ses fonctions de direction et devenir productrice, Victoria Mahoney prenant le relais pour diriger la suite très attendue. La vieille garde 2 a officiellement reçu le feu vert du géant du streaming l’année dernière et verra les principaux acteurs, dont Theron, Layne, Schoenaerts, Kenzari, Marinelli, Ngo et Ejiofor, revenir tous pour reprendre leurs rôles.

La vieille garde 2 Ajoute Uma Thurman et Henry Golding à la suite du film de bande dessinée

Netflix

Alors que la première sortie de The Old Guard bénéficie déjà d’un casting impressionnant, la suite prévoit d’impressionner encore plus le public, en ajoutant des noms de renom Uma Thurman (Kill Bill) et Henri Golding (Œil de vipère) à la liste. Bien que leurs rôles dans La vieille garde 2 reste un mystère à l’heure actuelle, les deux acteurs ont beaucoup d’expérience dans les coups de poing, les coups de pied et le tir pour se sortir des ennuis cinématographiques, alors attendez-vous à ce qu’ils jouent un rôle majeur.

Détails du terrain pour La vieille garde 2 sont également actuellement sous clé, bien que Charlize Theron ait révélé que la suite trouvera son personnage, Andy AKA Andromaque de Scythia, aux prises avec sa nouvelle mortalité et « en guerre une fois de plus pour les choses qu’elle ne peut pas changer dans sa vie. «

Bien sûr, La vieille garde La franchise est basée sur une série de bandes dessinées, et nous pouvons donc sans aucun doute recueillir des indices pour le suivi via le matériel source. The Old Guard Book Two: La force multipliée a été publié en 2020 par Image Comics, et le synopsis officiel se lit comme suit; «Quand vous avez fait la guerre aussi longtemps qu’Andy et son équipe, vous avez eu les mains plus que sanglantes. Maintenant, le jour est venu d’affronter les péchés du passé. Mais alors que Nile lutte pour faire la paix avec l’équipe, la dernière personne qu’Andy s’attendait à revoir revient pour défier non seulement ce en quoi Andy croit, mais ce pour quoi l’équipe est prête à se battre.

La vieille garde 2 n’a pas encore de date de sortie mais attendez-vous à voir beaucoup plus de mises à jour émerger maintenant que la production est en cours.