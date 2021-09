The Old Guard 2 a Andy de Charlize Theron aux prises avec sa propre mortalité

Netflix a maintenant une tonne de films originaux, mais seuls quelques-uns finissent par se démarquer en termes de popularité et de qualité. La vieille garde a fait ses débuts en 2020 et est devenu un succès surprise auprès de nombreux abonnés Netflix. La vieille garde 2 est en route maintenant et Charlize Theron a partagé plus de détails sur ce à quoi son personnage, Andy, sera confronté tout au long du film.

La vieille garde est basé sur une série de bandes dessinées et suit un petit groupe de guerriers immortels d’élite qui se sont secrètement battus pour l’humanité à travers l’histoire. La fin du premier film a vu Andy perdre son immortalité, la rendant désormais incroyablement vulnérable. De plus, dans une scène post-crédit, nous avons vu le retour de Quynh (Veronica Ngo), la compagne d’Andy d’il y a longtemps, que l’on pensait initialement piégée au fond de l’océan.

Copley (Chiwetel Ejiofor) a été amené dans le giron pour aider à garder leur secret et leur trouver des missions où ils peuvent avoir un plus grand impact sur le monde. Cependant, nous ne savons toujours pas quelles sont ces missions. Jusqu’à présent, peu de choses ont été révélées sur l’intrigue du deuxième film.

Cependant, lors de l’événement Tudum de Netflix, Theron a taquiné qu’Andy serait « une fois de plus en guerre pour les choses qu’elle ne peut pas changer dans sa vie ». Dans le premier film, Andy s’était lassé de la vie et de son immortalité. Son immortalité a maintenant disparu, ce qui signifie qu’elle doit faire face à sa propre mortalité. Sa mortalité a entraîné une blessure presque mortelle et il peut être difficile pour elle de diriger l’équipe car elle est une responsabilité potentielle dans chaque mission.

De plus, Andy rencontrera probablement Quynh, qui cherche peut-être à se venger après avoir été horriblement torturé pendant des centaines d’années. Les deux ont un passé compliqué l’un avec l’autre et cela pourrait revenir hanter Andy. Nous ne savons toujours pas quel sera le récit principal de la Charlize Theron suite principale, cependant, puisqu’elle est basée sur la série de bandes dessinées, nous pouvons avoir une idée. Voici le synopsis du deuxième tome de la série de bandes dessinées :

« Quand vous avez fait la guerre aussi longtemps qu’Andy et son équipe, vous avez eu les mains plus que sanglantes. Maintenant, le jour est venu d’affronter les péchés du passé. Mais alors que Nile lutte pour faire la paix avec l’équipe, la dernière personne qu’Andy s’attendait à revoir revient pour défier non seulement ce en quoi Andy croit, mais ce pour quoi l’équipe est prête à se battre. »

Cette description du deuxième tome de la série semble être exacte, surtout avec le retour de Quynh. Nile (Kiki Layne) peut également se battre pour que l’équipe lui fasse à nouveau confiance alors qu’elle partait rendre visite à sa famille et que l’équipe a fini par se faire kidnapper. Elle les a sauvés, mais ils peuvent avoir du mal à croire en son engagement envers l’équipe.

La vieille garde 2 devrait sortir sur Netflix en 2022. Victoria Mahoney devient la nouvelle réalisatrice, Gina Prince-Bythewood revenant en tant que productrice.

