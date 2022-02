The Office Showrunner décrit à quoi ressemblerait un redémarrage potentiel

Pour le meilleur ou pour le pire, il semble inévitable que Le bureau sera un jour redémarré. L’adaptation américaine de la série est toujours regardée religieusement par les fans à ce jour, grâce à sa disponibilité en streaming sur Peacock. Étant donné que nous vivons à l’ère des redémarrages et des réveils, NBCUniversal a espéré Greg Daniels, qui a adapté Le bureau pour NBC, de revisiter la franchise avec une nouvelle série.

Pour l’instant, Daniels n’a pas l’intention de travailler dans l’immédiat sur quelque chose de nouveau impliquant Le bureaucar il s’est occupé d’autres projets, tels que Force spatiale sur Netflix et Télécharger sur Prime Vidéo. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas réfléchi à ce qu’il ferait s’il décidait de faire équipe avec NBC pour relancer Le bureau pour le réseau ou pour leur service de streaming Peacock. S’adressant à Collider, Daniels note comment NBC serait prêt pour plus Bureaumais sa plus grande préoccupation est qu’il ne soit pas bien accueilli par les fans.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Bien, [NBC] serait certainement très heureux de le faire. Évidemment, certaines parties sont juste personnelles, comme j’ai tous ces autres projets sur lesquels j’ai travaillé. Et [The Office] C’était une expérience si merveilleuse et si rare qu’évidemment, vous ne voulez pas simplement y retourner et peut-être décevoir les gens alors qu’en ce moment, ils ne pourraient pas être plus heureux. »

Assez juste, mais si Daniels devait revoir Le bureau, ça ressemblerait à quoi ? Daniels pense qu’il faudrait un redémarrage en douceur avec une toute nouvelle distribution de personnages, mais qu’il serait idéalement situé dans le même univers, gardant la porte ouverte pour des apparitions spéciales et d’autres références à la série originale.

« Je ne peux pas dire si les fans en voudraient plus, et quand j’en dis plus, je ne pense pas que ce serait les mêmes personnages. Je pense que ce serait juste une sorte d’extension de l’univers, vous sais ce que je veux dire, comme la façon [The] Mandalorian est comme une extension de Star Wars. Mais je ne sais pas si ce serait quelque chose que les gens voudraient ou non, c’est difficile à dire. »

Greg Daniels dit que Michael Scott ne serait pas acceptable à la télévision en 2022





paon

Récemment, Greg Daniels a également fait part de ses réflexions sur la façon dont Le bureau fonctionnerait en 2022. Il dit qu’un personnage comme Michael Scott serait trop problématique s’il était introduit dans une nouvelle série, étant donné la façon dont la comédie a changé au cours des années depuis Le bureau est sorti de l’air. C’est peut-être une autre raison pour laquelle Daniels préférerait simplement réinventer une distribution entièrement nouvelle au lieu d’essayer de recréer des personnages similaires.

« Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Je pense aussi que le contenu a été très bien présenté pour cette période, lorsque les gens n’étaient pas aussi sensibles à ce qui offense les gens afin que vous puissiez avoir un patron qui continue à mettre son pied dedans », a déclaré Daniels à THR. « Vous pouviez sentir que le contenu aidait en quelque sorte les gens à voir des choses comme étant offensantes qu’ils n’auraient peut-être pas vues comme offensantes auparavant, parce qu’ils y étaient simplement habitués. Maintenant, tout le monde est beaucoup plus conscient de la façon dont certaines choses sont offensantes. Nous ‘ re à un endroit différent dans le cycle de prise de conscience. »

Les épisodes classiques de Le bureau peuvent être diffusés sur Peacock avec des épisodes de Superfan qui incluent des séquences supplémentaires inédites.





Le bureau appelé pour la représentation problématique des femmes asiatiques par la star invitée Kat Ahn La star invitée Kat Ahn, qui a joué une serveuse de Benihana dans un épisode de 2006, critique maintenant The Office pour ses blagues controversées sur son personnage.

Lire la suite





A propos de l’auteur