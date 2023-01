The Office : qui sont les personnages les plus emblématiques

Ce qui était auparavant exclusif à Amazon Prime Vidéo et le servit, avec Les garçons, pour se positionner sur le marché des plateformes de streaming, il est aujourd’hui déjà réparti entre quatre autres services. La version américaine de Le bureaucréé par greg danielsvient de débarquer à Netflix qui s’ajoute à ce qui précède Première vidéo, Étoile+, Paramount+ Oui HBO Maxoù vous pouvez regarder les neuf saisons complètes.

Pour les ignorants, Le bureau est une sitcom filmée comme un faux documentaire qui se déroule dans une entreprise qui vend du papier. Il s’agit de dunder mifflin, une société basée à Scranton, en Pennsylvanie. Là, un groupe d’employés commandé par michel scott, le tout dans le but de vendre le plus de papier possible. Qui sont les plus importants ?

+Les personnages les plus importants de The Office

michel scott

Interpreté par Steve Carell, est l’âme de la série. Avec ses jeux enfantins et son immaturité qui traversent tout ce qu’il dit et fait, Le bureau n’aurait pu exister sans sa présence. En fait, lorsqu’il a quitté la série dans le septième épisode, la qualité a considérablement chuté et aucun des managers qui sont venus à sa place n’a pu se montrer à la hauteur. Il regorge de phrases emblématiques de ce personnage.

Jim Halpert

Dans ce cas, nous avons rencontré un jeune homme john krasinski fait ses premiers pas dans l’industrie, bien avant de devenir responsable de l’un des meilleurs films d’horreur de tous les temps. Il est le plus concentré de tous les employés et celui qui sait s’arrêter. Bien sûr, s’il s’agit de blagues pratiques, il n’échappe pas à l’occasion d’embêter son partenaire de bureau, Dwight.

schrute dwight

Le personnage qui veut le plus grandir au sein de l’entreprise et l’un des plus riches de toute la série, qui vit de son champ de betteraves. De la même manière que pour Sheldon Cooper de La théorie du Big Bang Il lui est difficile de comprendre les ironies Dwight Il est généralement victime de plusieurs blagues. Épargné à bien des égards, il finit par montrer le grand cœur qu’il a à plus d’une occasion. Et il est responsable du meilleur début de série, avec l’exercice d’incendie.

Pam Beesley

Jenna Fisher incarne cette secrétaire dotée d’un grand don pour l’art et désireuse d’évoluer en dehors de dunder mifflin. Bien qu’il commence à s’engager à RoyIl est clair qu’il a des sentiments pour Jim et le suit dans toutes les blagues qu’il pose pour embêter Dwight. De plus, cela se termine souvent au milieu d’occurrences puériles de michel scott pendant les jours ouvrables.

Kelly Kapoor et Ryan Howard

Mindy Kalling et BJ Novak interpréter ce duo d’employés de dunder mifflin avec une relation aussi toxique qu’amusante. Les manipulations de Kelly et les explosions égoïstes de Ryan ils plantent mille fois, avec des séquences complètement drôles. Toute la séquence dans laquelle elle lui dit qu’elle est enceinte nous a donné l’un des moments les plus drôles de tous. Le bureau.

