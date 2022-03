The Office : le véritable événement qui a inspiré la saison 6

CNB

L’une des scènes mettant en vedette Steve Carell et John Krasinski existait dans la vraie vie. Découvrez ce qu’ils avaient à dire sur le podcast de Jenna Fischer et Angela Kinsey !

©NBCSteve Carell joue dans The Office depuis 2005.

Les scènes les plus drôles de Bureau Ils sont gravés à jamais dans la mémoire de leurs spectateurs. Et c’est que, depuis son arrivée sur l’écran deCNB, les fans de sitcoms ont répété des phrases emblématiques ou plus que des mèmes amusants encore et encore. Cependant, peu savent que ces situations qui semblent impossibles dans la vraie vie, en réalité, Ils sont inspirés de faits réels tout aussi improbable.

L’un des chapitres les plus connus s’intitule Étang de carpes koï et a eu lieu dans le sixième saison. Comme le savent bien ceux qui ont suivi de près la diffusion de cette série – ou apprécié ses épisodes en streaming – la fiction présente un groupe d’employés qui travaillent à la Dunder Mifflin Paper Company, précisément à Scranton, en Pennsylvanie. En guise de documentaire, on les voit tous autour de leur patron : michel scott.

Ce personnage emblématique des productions comiques a été incarné par Steve Carell et a réussi à faire rire ses fans. Dans ce chapitre, son rôle subit un curieux incident pour les membres du bureau. C’est juste que, sur le chemin d’une réunion importante, Michael tombe dans un étang de carpes koï et finit par être la cible de moqueries toute la journée. A la fin, il découvre qu’en réalité Jim -personnifié par Jean Krasinski– C’est lui qui l’a fait tomber.

Cette situation pourrait n’être qu’une des histoires frappantes soulevées par la série basée sur la version britannique de Ricky Gervais. Mais cette fois, c’est un vrai moment entre les auteurs de Bureau. Warren Lieberstein et Halsted Sullivanauteurs du chapitre, racontés dans le podcast dames de bureau –animé par les actrices Jenna Fisher et Angela Kinsey– comment l’idée est née.

Apparemment peu de temps avant la réunion au cours de laquelle ils confirmeraient qu’ils feraient partie de l’équipe de scénario à partir de Bureau, Lieberstein a tenté de jeter un chewing-gum dans une poubelle à l’extérieur du bâtiment. Ce faisant, il est tombé dans un bassin de carpes koï derrière lui : «À l’époque, il n’avait aucune idée de la taille du réservoir d’eau dans lequel il tombait. Je pensais que j’allais mourir d’une attaque de requin. En quelques millisecondes, je réalise que je suis dans un étang de koi. je suis trempé. Et tout ce que je peux dire encore et encore c’est : ‘Mon Dieu’”. Rapidement, ils ont dû courir dans un magasin de vêtements de sport pour trouver des vêtements secs et accéder à la rencontre qui allait changer leur vie.

