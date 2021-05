« The Office »: l’acteur qui a joué Billy Merchant dans la série est décédé

L’acteur Mark York, connu pour avoir joué Billy Merchant dans « Le bureau», Décédée le 19 mai 2021 à 55 ans. Selon sa nécrologie, il est décédé des suites d’une maladie brève et inattendue.

Né en Ohio, York est devenu paraplégique en 1988Bien que ce ne soit pas un obstacle pour commencer une carrière d’acteur de cinéma et de télévision en Californie.

York a fait ses débuts en tant que Billy, le directeur de l’immeuble qui abritait le bureau de Dunder Mifflin, dans la deuxième saison de « Le bureau», Dans le chapitre« The Injury », quand Michael Scott (Steve Carell) essaie de se comparer à lui pour s’être blessé au pied.

Malgré la situation délicate, Billy est assez optimiste quant à son handicap, à tel point que cela irrite Michael, avec qui il a gardé des distances depuis.

Steve Carell avec Mark York sur le tournage de « The Office » (Photo: Mark York)

Mark York est apparu comme Billy dans quatre épisodes de « Le bureau». En plus de «The Injury», il a participé à la fin de la deuxième saison, «Casino Night» et aux premières du quatrième, «Fun Run», et du cinquième volet, «Dream Team». Il a également travaillé sur des séries comme « CSI: NY » et « 8 Simple Rules ».