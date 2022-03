The Offer: The Godfather Production Series lance une nouvelle bande-annonce

Paramount+ vient de publier une nouvelle bande-annonce pour »L’offre »la nouvelle série en dix épisodes qui suivra le développement de »Le parrain »le film réalisé par Francis Ford Coppola. Le nouveau programme dramatique explorera à quel point il était chaotique de filmer l’un des classiques les plus acclamés de l’histoire du cinéma, révélant ce qui s’est passé dans les coulisses et montrant comment » Le Parrain » n’a presque jamais été réalisé.

La nouvelle bande-annonce nous présente Albert S Ruddyinterpreté par Miles Tellerun producteur engagé par Paramount pour adapter le roman de 1969 de mario puzzo, »Le parrain ». Au début, le projet était considéré comme un petit budget, car Paramount pensait que ce ne serait pas un grand succès au box-office, cependant, alors que Ruddy s’impliquait dans le film, » Le Parrain » est devenu une production trop importante, un financement exigeant au-delà des attentes de chacun.

Dans l’aperçu, nous pouvons également voir comment Ruddy a amené Coppola, joué par Dan Foger, espérant que sa vision de réalisateur orienterait » Le Parrain » dans une nouvelle direction passionnante. Il est clair que la série va nous montrer tout le poids qui pèse sur les épaules de Ruddy, puisque l’échec des précédents films de gangsters a mis en péril la production de « Le Parrain ».

Enfin, la bande-annonce montre également comment Ruddy et Coppola ont refondu l’histoire de Le Parrain, en la transformant en une histoire sur les relations familiales et humaines au lieu de vendre le film comme un simple film de gangsters.

»Le Parrain » est sorti en 1972, suivant l’histoire de la famille Corleone, et comment leur plus jeune fils, Michael, qui a été porté à l’écran par l’incroyable performance de Al Pacinopasse de simple recrue à chef de gang impitoyable.

Le film a remporté les éloges du public et de la critique, étant nominé pour onze Oscars et en remportant trois, dont Meilleur film, meilleur scénario adapté et Meilleur acteur pour Marlon Brando. Le succès de « Le Parrain » a conduit au développement de deux suites, et la trilogie est sans doute l’œuvre la plus appréciée de la carrière prolifique de Coppola.

»The Offer » présente également une performance de Patrick Gallo, Anthony Ippolito, Matthew Goode, Giovanni Ribisi, Colin Hanks, Juno Temple et Michael Gandolfini. Lou Ferrigno il joue le rôle de l’acteur Lenny Montana. La série a été créée et écrite par Michel Tolkinavec Nikki Toscano en tant que co-scénariste et arrivera sur la plateforme Paramount + avec ses trois premiers épisodes sur 28 avril.