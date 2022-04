The Offer : la série sur Le Parrain lance sa bande-annonce et sa date de sortie

PARAMONT+

La bande met le producteur du Parrain Albert S. Ruddy sous les projecteurs. Découvrez les images officielles et quand elles seront disponibles sur Paramount +.

© Paramount+The Offer, la série sur Albert S. Ruddy.

En 1972, arrive une pépite qui marquera un avant et un après au cinéma : Le parrain. Dirigée par Francis Ford Coppola, était basé sur le roman homonyme de Mario Puzo. Travailler devant les caméras Marlon Brando et Al Pacino fait le succès du film qui fête aujourd’hui ses 50 ans. Mais la vérité est que le film avait une équipe importante qui a collaboré pour que cela se produise. C’est le cas de Albert S Ruddyson producteur, qui aura désormais sa propre série en Paramount+.

C’est en mars 1970, alors qu’il a 40 ans, que le Canadien reçoit la grande nouvelle : les dirigeants du studio ont été impressionnés par son travail dans les films à petit budget et il obtient une place dans Le parrain. Tout en travaillant sur la production légendaire, il a recueilli toutes sortes d’anecdotes et d’expériences qui l’ont amené à devenir oscarisé. Désormais, il est encouragé à les raconter dans une émission qui aura lieu sur la plateforme de streaming.

sera intitulé L’offre et il vient de sortir sa bande-annonce et son art officiel qui sont déjà prometteurs et qui montrent son casting personnifié en fonction du moment où l’histoire captivante s’est déroulée. Votre showrunner Nikki Toscanoqui a écrit et produit la série, promet de s’appuyer sur ces histoires de Ruddy tout au long 10 épisodes Quoi Arrive à Paramount+ le 28 avril. En ce sens, les trois premiers chapitres seront publiés, puis il se poursuivra avec émissions hebdomadaires chaque jeudi.

De cette façon, tous les abonnés latino-américains pourront accéder à la série qui a un casting plus qu’intéressant. C’est que son protagoniste, dans la peau d’Albert S. Ruddy, ne sera rien de moins que Miles Teller. Il sera également accompagné de Matthieu Goode comme Robert Evans Temple de Junon comme Bettye McCartt, et Jean Ribisi comme Joe Columbus. Ce n’est pas tout! Dan Foger donnera vie à Francis Ford Coppola, tandis que Brûler Gorman sera Charles Bluhdorn, Colin Hanck jouera le rôle de Barry Lapidus et patrick coq apparaîtra représentant Mario Puzo.

L’offreoriginaire de Paramount Television Studios, a été créé par Michel Tolkinle cinéaste nominé aux Oscars et Emmy responsable du succès de la mini-série Evasion à Dannemora. De leur côté, leurs propres acteurs Miles Teller, Russell Rothberg et Leslie Greif ont également participé activement au développement de la série aux côtés de Dexter FletcherDirecteur de Rocketman.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂