The Northman: qui sont les personnages principaux

Deux films ont suffi aux amateurs de films d’auteur pour tomber amoureux de ce que faisait Robert Egger. C’était d’abord avec sorcièrele film qui nous a fait découvrir Anya Taylor Joypuis est allé avec Le pharequi a servi à voir Robert Pattinson Oui Willem Dafoe star dans une histoire sur la descente dans la folie de l’homme, dans la clé de la terreur. Ce sera maintenant au tour de L’homme du nordune production complètement différente, ancrée plus comme une épopée viking et pas tant au niveau de ses films effrayants.

+Qui sont les protagonistes de The Northman

Amleth

Interpreté par Alexandre Skarsgård, Il est le protagoniste de l’histoire. Il s’agit d’un jeune Viking assoiffé de vengeance après le meurtre tragique de son père. La froideur de son cœur et sa condition physique faisaient de lui un redoutable guerrier.

Reine Gudrun

incarné par Nicole Kidman, est la mère d’Amleth et l’une des rares personnes qu’il aime vraiment au monde. La mort du roi aura une tournure complètement inattendue pour sa vie.

fjolnir

le frère de roi Auvandil et oncle de Amleth Il est responsable d’avoir trahi son peuple et d’avoir suscité la fureur du protagoniste de cette histoire. « Je te vengerai, mon père, je te sauverai, ma mère, et je te tuerai fjolnir”devient un mantra pour le petit protagoniste.

Roi Auvandil

La personne chargée de donner vie à ce personnage est Ethan Hawke. Un chiffre plus qu’important pour Amlethpuisque c’est elle qui a forgé son caractère et qui, au fil du temps, finit par le pousser à chercher sa revanche.

Olga

Anya Taylor Joy se met dans la peau de ce personnage singulier qui croise la route Amleth au milieu de sa quête de vengeance. Grâce à cela, il deviendra un acteur clé dans la quête pour accomplir son destin.

